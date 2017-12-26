Utaş Uşakspor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı kendilerine teşekkür eder, futbol kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. Sezon başında İstanbulspor'dan kiralanan İsmail, 8 maçta forma giydi. Uşak ekibiyle geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan Hakkı Hakan ise bu sezon 3'üncü Lig'de sadece 1 kez şans buldu.