Utaş Uşakspor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasına zirvede giren Utaş Uşakspor'da yönetim sağ kanat İsmail Sarı ve sol bek Hakkı Hakan Özhan ile yolları ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı kendilerine teşekkür eder, futbol kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. Sezon başında İstanbulspor'dan kiralanan İsmail, 8 maçta forma giydi. Uşak ekibiyle geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan Hakkı Hakan ise bu sezon 3'üncü Lig'de sadece 1 kez şans buldu.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:43
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15 milyon Euro'ya ret!
Toplam 10
Yorum
fenerli inşallah gider de kurtuluruz. bize çift yönlü oynayabilen orta saha lazım.
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Sakıb geliyor
Toplam 5
Yorum
TS Antalya Mas gidecek haberini duyunca inşallah Sakıb veya Atilla'dan birini alırız demiştim. Bize gelirse seneye milli takımın sol beki olur.
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RVP tavla ve okey turnuvaları düzenliyor
Toplam 8
Yorum
özgür rvp nin toplam maliyeti ne kadar 24 milyon euro gibi bişeydi yaklaşık 110 milyon tl yazık kimin parası bu yakında talk show bi yapar
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