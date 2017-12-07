Muğlaspor'a deplasman desteği

Daha önce kulübe yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Kıyaç'ın pazar günü Kayseri Erciyesspor ile oynanacak maçta takımın deplasman masraflarını karşılaşacağı bildirildi. 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Zülfikar Türedi, "Takımımızın bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kayseri Erciyesspor maçının gidiş-dönüş tüm havayolu giderlerini karşılayan Menaf Kıyanç'a taraftarlarımız adına teşekkür ederiz. Bu zor günlerde tüm Muğlalı iş adamlarından, şehir büyüklerimizden aynı hassasiyeti görmek istiyoruz. Bu takımın başarılı olması için birlik ve beraberlik halinde olmamız gerekiyor" dedi.