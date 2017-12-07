Muğlaspor'a deplasman desteği
TFF 3. Lig 2. Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Muğlaspor'a iş adamı Menaf Kıyaç'tan destek geldi.
Daha önce kulübe yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Kıyaç'ın pazar günü Kayseri Erciyesspor ile oynanacak maçta takımın deplasman masraflarını karşılaşacağı bildirildi. 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Zülfikar Türedi, "Takımımızın bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kayseri Erciyesspor maçının gidiş-dönüş tüm havayolu giderlerini karşılayan Menaf Kıyanç'a taraftarlarımız adına teşekkür ederiz. Bu zor günlerde tüm Muğlalı iş adamlarından, şehir büyüklerimizden aynı hassasiyeti görmek istiyoruz. Bu takımın başarılı olması için birlik ve beraberlik halinde olmamız gerekiyor" dedi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:27
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İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor
Toplam 8
Yorum
Mert 20 milyon 30 milyon olmaz 50 milyondan aşağı olmamalı 20-30 zu stoper sağ sol bekler için istiyorlar adam forvet farkı olmalı
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Necip Uysal'ın sağlık durumu belli oldu
Toplam 2
Yorum
sarı-fırtına görev adamı - karakterli - takımdaki arkadaşlık ortamını oluşturan - beşiktaşın çoçuğu ...kısacası herşeye sahip bir insan ...
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 7
Yorum
R.Y....Z RÜMENİN TÜRK TAKIMININ MAÇINI İZLEMESİNİ BEKLEMEK SAFLIK OLUR DEMİR ÖREN UTANSIN
Muğlaspor'a deplasman desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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