Aydınspor 1923’te Akif Başaran dönemi
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923 teknik direktör Akif Başaran ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Aydınspor 1923 tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Aydınspor 1923 Kulüp Başkanı Özgür Kızıl, yeni teknik direktör Akif Başaran'dan beklentilerinin büyük olduğunu ifade ederek, "Bildiğiniz gibi dün Yavuz hoca ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Akif hocamızla görüştük. Kendisini davet ettik, geldi. Sağ olsun bizi kırmadı anlaştık. Sezon sonuna kadar kendisi ile beraber çalışacağız. Aydınspor olarak beklentilerimiz büyük, ondan başarı bekliyoruz. Ve kendisine başarılar diliyoruz" dedi.
"AYDINSPOR'DA OLMAKTAN MUTLUYUM"
Aydınspor 1923'ün çiçeği burnunda teknik direktörü Akif Başaran, Aydınspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Tekrar ekibimle beraber Aydınspor'da olmaktan mutluyuz. Zor bir dönemde, bilerek geldik. Aydınspor'u layık olduğu yere çıkarmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Aydınspor camiası taraftarlarıyla yönetimiyle biz teknik adamlarıyla bir bütün olup, mutlaka arzulanan yere gelmek çabası içinde olacağız. Tabiî ki bunda da desteğe ihtiyacımız var. Bu desteği de göreceğimizi zannediyorum. Onun için büyük bir çabayla çalışmayla istenen noktaya geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:50
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Muslera görüşme odasına
Toplam 5
Yorum
gsssssssss sorun 30 yasındakı bı kalecye 3 senelık 3.75 mıl eurodan sozlesme yapmak zatn baska tranfer ıhtımalım yok parada tamam benden bu kadar demış
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'Kadıköy'nün Cafu'su Şener!
Toplam 4
Yorum
ADALET Böyle candan oynayan oyunculara sahip çıkılmalı.Aykut Kocaman gelecek hafta ilk 11 de oynatmaz ise hiç şaşırmam.
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Almanya’da büyük rotasyon
Toplam 19
Yorum
ahmet1903 Abi hepsi tamam da Tolga nedir ya? Bu kadar düşmeyelim. Türkiye Kupası değil Şampiyonlar Ligi yahu
Aydınspor 1923’te Akif Başaran dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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