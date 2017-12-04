 Aydınspor 1923'te ceza kapıda – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    'te ceza kapıda

    Aydınspor 1923'te ceza kapıda

    TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Sultanbeyli Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak düşme potasına yaklaşan 'te yönetim takıma ağır ceza vermeye hazırlanıyor.

    Başkan Özgül Kızıl, evlerindeki yenilgiyi bir türlü kabullenemediğini belirterek, "Kendi sahamızda oynadığımız Sultanbeyli maçında görev alan futbolcularımız ve teknik heyet, üzerine düşeni layıkıyla yerine getiremedi. Sahadaki mücadele gibi büyük bir camiaya yakışmamıştır. Bu mağlubiyetin nedenlerini en kısa sürede tespit edip, sorumlulardan gerekli hesabı soracağız. Bu mağlubiyeti Aydınspor 1923 için gece gündüz çalışan hiç kimse hak etmemektedir. Sorumlular en ağır cezaya çarptırılacaktır. Hiç kimse Aydınspor 1923'den büyük değildir" dedi.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:43
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