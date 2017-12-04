Aydınspor 1923'te ceza kapıda

Başkan Özgül Kızıl, evlerindeki yenilgiyi bir türlü kabullenemediğini belirterek, "Kendi sahamızda oynadığımız Sultanbeyli maçında görev alan futbolcularımız ve teknik heyet, üzerine düşeni layıkıyla yerine getiremedi. Sahadaki mücadele Aydınspor 1923 gibi büyük bir camiaya yakışmamıştır. Bu mağlubiyetin nedenlerini en kısa sürede tespit edip, sorumlulardan gerekli hesabı soracağız. Bu mağlubiyeti Aydınspor 1923 için gece gündüz çalışan hiç kimse hak etmemektedir. Sorumlular en ağır cezaya çarptırılacaktır. Hiç kimse Aydınspor 1923'den büyük değildir" dedi.