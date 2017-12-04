Aydınspor 1923'te ceza kapıda
TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Sultanbeyli Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak düşme potasına yaklaşan Aydınspor 1923'te yönetim takıma ağır ceza vermeye hazırlanıyor.
Başkan Özgül Kızıl, evlerindeki yenilgiyi bir türlü kabullenemediğini belirterek, "Kendi sahamızda oynadığımız Sultanbeyli maçında görev alan futbolcularımız ve teknik heyet, üzerine düşeni layıkıyla yerine getiremedi. Sahadaki mücadele Aydınspor 1923 gibi büyük bir camiaya yakışmamıştır. Bu mağlubiyetin nedenlerini en kısa sürede tespit edip, sorumlulardan gerekli hesabı soracağız. Bu mağlubiyeti Aydınspor 1923 için gece gündüz çalışan hiç kimse hak etmemektedir. Sorumlular en ağır cezaya çarptırılacaktır. Hiç kimse Aydınspor 1923'den büyük değildir" dedi.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:43
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Galatasaray'da bir devir bitti
Toplam 4
Yorum
aslan Göztepeden 900bin euro teklifi kabul etmeyip yatmayı tercih etti. Büyük Galatasaraylı.
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Şener ve İsmail göz dolduruyor
Toplam 3
Yorum
forever1903 sonra bi q7 gelir, gercekler anlasilir
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 19
Yorum
kıymet bilene Adayı peşkeşten kurtardı, basketbol salonu, otel, kumkapıda yapılacak muhteşem tesis, arazilerin şefaf satışı, borçların sıfırlanacak olması
Aydınspor 1923'te ceza kapıda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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