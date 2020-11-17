Haberler U21 Milli Futbol Takımı Türkiye U21 - Kosova U21 maçı CANLI İZLE

- U21 maçı

Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 10. ve son maçında 'yı konuk ediyor. Grupta iddiası kalmayan Ümit Milliler, prestij elemelere galibiyetle veda etmek için sahaya çıktı. Türk futbolunun gelecek vadeden isimlerinin sahne aldığı karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. (U21)-Kosova (U21) maçının canlı yayınına fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 18:54
Türkiye U21 - Kosova U21 maçı CANLI İZLE

mücadele ettiği 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde boy gösteren Takımımız, C Grubu 10. maçında 'yı konuk ediyor. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Rus hakem Aleksey Matyunin yönetiyor.

çıkma şansı kalmayan Ümit Milliler 9 maç sonunda 10 puanla 4. sırada yer alıyor. Kosova ise 9 puanla 5. sırada.

TÜRKİYE (U21) - KOSOVA (U21) MAÇININ CANLI YAYININA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ.


TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇI 11'LERİ

Türkiye: İrfan Can, Serkan, Arda , Atakan, Cemali, Berat, Erkan, Berkan, Ali, Güven, Halil

Kosova: Bisinger, Kapra, Kurtulus, Sadriu, Hamdiju, Kqiku, Vitija, Zekaj, Jashari, Mustafa, Baftiu

TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇI HANGİ KANALDA?
U21 - Kosova U21 karşılaşması saat 19.00'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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