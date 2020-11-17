Türkiye U21 - Kosova U21 maçı CANLI İZLE

U21 milli takımlarının mücadele ettiği 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde boy gösteren Ümit Milli Takımımız, C Grubu 10. maçında Kosova'yı konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Rus hakem Aleksey Matyunin yönetiyor.
Gruptan çıkma şansı kalmayan Ümit Milliler 9 maç sonunda 10 puanla 4. sırada yer alıyor. Kosova ise 9 puanla 5. sırada.
TÜRKİYE (U21) - KOSOVA (U21) MAÇININ CANLI YAYININA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ.
TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇI 11'LERİ
Türkiye: İrfan Can, Serkan, Arda , Atakan, Cemali, Berat, Erkan, Berkan, Ali, Güven, Halil
Kosova: Bisinger, Kapra, Kurtulus, Sadriu, Hamdiju, Kqiku, Vitija, Zekaj, Jashari, Mustafa, Baftiu
TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye U21 - Kosova U21 karşılaşması saat 19.00'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.