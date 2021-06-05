Zaman zaman gerginlik olmasının normal olduğunu kaydeden Ataman, "3 dakika kala maçı kırdık, sonra tatsızlıklar oldu ama basketbolda olabilir. İtiş kakış oldu ama o anda maçı kırmıştık zaten. Olmasa daha iyiydi ama zaman zaman böyle şeyler olabilir, bizim oyuncuyla da kulübüyle de bir sıkıntımız yok. 2-0 öndeyiz, seri devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Ergin Ataman Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı sonrası konuştu!
ING Basketbol Ligi'nde play-off final serisi 2. maçında Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti. Maçta yaşanan gerginlikle alakalı konuşan Ergin Ataman, "3 dakika kala maçı kırdık, sonra tatsızlıklar oldu ama basketbolda olabilir. İtiş kakış oldu ama o anda maçı kırmıştık zaten." dedi.
Zaman zaman gerginlik olmasının normal olduğunu kaydeden Ataman, "3 dakika kala maçı kırdık, sonra tatsızlıklar oldu ama basketbolda olabilir. İtiş kakış oldu ama o anda maçı kırmıştık zaten. Olmasa daha iyiydi ama zaman zaman böyle şeyler olabilir, bizim oyuncuyla da kulübüyle de bir sıkıntımız yok. 2-0 öndeyiz, seri devam ediyor." ifadelerini kullandı.