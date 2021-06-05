Haberler Türkiye Basketbol Ligi Ergin Ataman Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı sonrası konuştu!

- maçı sonrası konuştu!

ING Basketbol Ligi'nde play-off final serisi 2. maçında 'yu mağlup etti. Maçta yaşanan gerginlikle alakalı konuşan , "3 dakika kala maçı kırdık, sonra tatsızlıklar oldu ama basketbolda olabilir. İtiş kakış oldu ama o anda maçı kırmıştık zaten." dedi.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 22:14
Ergin Ataman Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı sonrası konuştu!
Başantrenörü , final serisi 2. maçında 'yu 95-73 yenerek durumu 2-0'a getirdikleri maçın ardından konuştu.

Zaman zaman gerginlik olmasının normal olduğunu kaydeden Ataman, "3 dakika kala maçı kırdık, sonra tatsızlıklar oldu ama basketbolda olabilir. İtiş kakış oldu ama o anda maçı kırmıştık zaten. Olmasa daha iyiydi ama zaman zaman böyle şeyler olabilir, bizim oyuncuyla da kulübüyle de bir sıkıntımız yok. 2-0 öndeyiz, seri devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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