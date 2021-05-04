Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta. Galatasaray adına sezonun kırılma maçlarından biri Fenerbahçe Beko'ya karşı oynanacak. 30. hafta mücadelesi öncesinde maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı 4 Mayıs Salı günü saat 18:00'de Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Afyon Belediyesi, Pınar Karşıyaka ve Bursaspor galibiyetleriyle üç maçlık seri yakalayan Galatasaray'da , Fenerbahçe Beko ile yapacağı müsabakada, Pierre Jackson sakatlığı dolayısıyla maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde 28 maçta 21 galibiyet aldı. Fenerbahçe Beko, son lig karşılaşmasına 11 Nisan tarihinde çıktı ve Frutti Extra Bursaspor'a 82-77 yenildi.