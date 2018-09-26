Pınar Karşıyaka, Pınar Cup'taki son sınavda Banvit'le karşılaşacak.
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    telafi peşinde

    Pınar Karşıyaka telafi peşinde

    , 'taki son sınavda Banvit'le karşılaşacak.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi son oynadığı 5 hazırlık maçını kaybeden , 'taki son sınavda Banvit'le karşılaşacak.

    Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları 10 TL olarak belirlendi.
    Geleneksel turnuvadaki ilk karşılaşmada Tofaş'a 75-66 mağlup olan Yeşil-Kırmızılı ekipte bileğindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 'nun durumu maç saati netleşecek. Karşıyaka'da 'deki sezonu uzadığı için takıma henüz katılmayan, sözleşme gereği kulübe 20 bin dolar ceza ödeyecek yeni transferlerden Sek Henry'nin ay başında 'de olması bekleniyor.

    1. 26.9.2018 16:56
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