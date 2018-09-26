Pınar Karşıyaka telafi peşinde
Pınar Karşıyaka, Pınar Cup'taki son sınavda Banvit'le karşılaşacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi son oynadığı 5 hazırlık maçını kaybeden Pınar Karşıyaka, Pınar Cup'taki son sınavda Banvit'le karşılaşacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları 10 TL olarak belirlendi.
Geleneksel turnuvadaki ilk karşılaşmada Tofaş'a 75-66 mağlup olan Yeşil-Kırmızılı ekipte bileğindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Berk Uğurlu'nun durumu maç saati netleşecek. Karşıyaka'da Çin'deki sezonu uzadığı için takıma henüz katılmayan, sözleşme gereği kulübe 20 bin dolar ceza ödeyecek yeni transferlerden Sek Henry'nin ay başında İzmir'de olması bekleniyor.
- 26.9.2018 16:56
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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