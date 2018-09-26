Parlıyoruz! – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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HEPSİ
    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Parlıyoruz!

    Parlıyoruz!

    , 2024’e ev sahipliği yapmaya hazır. 9 büyük ildeki 10 muhteşem stadyum, adaylığımızda bizi ön plana çıkarıyor.

    2024 için ile yarışan , 9 şehirdeki 10 modern statla turnuvaya hazır. 'nin Nyon kentinde yarın ev sahibin belli olacağı organizasyon öncesinde 'nin en önemli kozlarının başında modern ve yeni statları geliyor. Aday 10 modern stadın 8'i şu anda aktif. Olimpiyat ile Stadı yeniden yapılacak. 'daki stat ise yenilenecek.

    92 BİNE ÇIKACAK
    Finalin yapılacağı Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi, 82 binden, 92 bin 208'e yükseltilecek. Stadın rüzgâr sorunu da ortadan kalkacak. 'daki ise 2021'e yetiştirilecek. ASY Kompleksi (52 bin), (43 bin 761), Eskişehir (34 bin 390), G. Antep (35 bin 219), Kocaeli (34 bin 172), Konya (37 bin 829) ve 'daki (43 bin 223) stadyumlarda ise hiçbir sorun bulunmuyor.
    Rakipte kaos var 2024 için çekiştiğimiz 'da kaos ortamı hakim. Almanlar, ırkçılık ve ayrımcılık vakalarının üstünü kapatıyor. Taraftarlar turnuvayı protesto ediyor. Kamuoyunda heyecan yok.

    2 KEZ FİNALDE KAYBETTİK
    Daha önce Avrupa Futbol Şampiyonası düzenlemek için 3 kere başvurduk ama istediğimiz sonucu alamadık. EURO 2008 için 'la ortak aday olup, finalde Avusturyaİsviçre'ye kaybettik. 2012'de tek aday olup ön elemeyi geçemedik. 2016'da 'ya finalde 7'ye karşı 6 oyla elendik.
    1. 26.9.2018
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