Parlıyoruz!
Türkiye, EURO 2024’e ev sahipliği yapmaya hazır. 9 büyük ildeki 10 muhteşem stadyum, adaylığımızda bizi ön plana çıkarıyor.
92 BİNE ÇIKACAK
Finalin yapılacağı Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi, 82 binden, 92 bin 208'e yükseltilecek. Stadın rüzgâr sorunu da ortadan kalkacak. Ankara'daki ise 2021'e yetiştirilecek. ASY Kompleksi (52 bin), Bursa (43 bin 761), Eskişehir (34 bin 390), G. Antep (35 bin 219), Kocaeli (34 bin 172), Konya (37 bin 829) ve Trabzon'daki (43 bin 223) stadyumlarda ise hiçbir sorun bulunmuyor.
Rakipte kaos var EURO 2024 için çekiştiğimiz Almanya'da kaos ortamı hakim. Almanlar, ırkçılık ve ayrımcılık vakalarının üstünü kapatıyor. Taraftarlar turnuvayı protesto ediyor. Kamuoyunda heyecan yok.
2 KEZ FİNALDE KAYBETTİK
Daha önce Avrupa Futbol Şampiyonası düzenlemek için 3 kere başvurduk ama istediğimiz sonucu alamadık. EURO 2008 için Yunanistan'la ortak aday olup, finalde Avusturyaİsviçre'ye kaybettik. 2012'de tek aday olup ön elemeyi geçemedik. 2016'da Fransa'ya finalde 7'ye karşı 6 oyla elendik.
- 26.9.2018
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
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