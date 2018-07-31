Gaziantep Basketbol, Tonye Jekiri ile anlaştı – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    , ile anlaştı

    Gaziantep Basketbol, Tonye Jekiri ile anlaştı

    Tahincioğlu Süper Ligi takımlarından Basketbol, Nijeryalı pivot ile 1 yıllığına anlaştı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki, 2,13 boyundaki Jekiri ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Açıklamada, oyuncuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

    "Geçtiğimiz sezonu 1. Lig takımlarından Oostende'de tamamlayan Jekiri, çıktığı 37 maçta 9,2 sayı, 7,5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştır. Jekiri, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktığı 13 maçta 8,2 sayı ve 8,2 ribauntla oynamıştır."


    1. 31.7.2018 21:41
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