Gaziantep Basketbol, Tonye Jekiri ile anlaştı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1 yıllığına anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki, 2,13 boyundaki Jekiri ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, oyuncuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:
"Geçtiğimiz sezonu Belçika 1. Lig takımlarından Oostende'de tamamlayan Jekiri, çıktığı 37 maçta 9,2 sayı, 7,5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştır. Jekiri, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktığı 13 maçta 8,2 sayı ve 8,2 ribauntla oynamıştır."
- 31.7.2018 21:41
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
oezel Sen 70-80 gol yiyen takımlara atamadın, GS'a nasıl atacaksın? Ağzını açıp konuştuğun zaman mutlaka açık veriyorsun. Çok mutluyuz gittin diyt
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
Yasin Bırakın, Küçük Enişteyi!..
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Ozan Tufan ikinci lige!
Toplam 3
Yorum
İsmail Ozan tufan geçen sene ilk yarı mükemmel oynadi onu Aykut ve m.topal harcadı. Ozan Eleştirilere kulak tıkayIP oyununu oynamayı tekrar canlanm
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