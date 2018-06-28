Karesispor Reha Öz'ü kadrosuna kattı – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    Karesispor 'ü kadrosuna kattı

    Karesispor <a href="/index/reha-oz?id=3b054d5e-9f5e-473d-be5c-ad1a54b25fb6" class="" rel="tag">Reha Öz</a>'ü kadrosuna kattı

    takımlarından Karesispor, 2018-2019 sezonunun ilk transferini 'ten 'ü alarak açtı.

    Karesispor, geçtiğimiz sezonu 'te geçiren 2.02 cm boyundaki Kısa Forvet ile anlaştı. 2017-2018 sezonunu Bakırköy formasıyla 33 maçta 10.5 sayı 4.4 ribaund 0.8 asist ortalamasıyla geçiren , yeni sezonda Karesispor formasını giyecek.

    Karesispor Kulüp Başkanı Ahmet Ayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " sezonu çerçevesinde ilk transferimizi ligimizi çok iyi bilen, tecrübesiyle takımımıza yardımcı olacağına inandığımız Reha Öz ile yaptık. Hocamızın talepleri, takımımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda taraftarlarımıza seyir zevki yüksek ve göze hoş gelen bir basketbol izletmek için yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Reha Öz'e Karesispor'a hoş geldin diyor, transferin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
    1. 28.6.2018 12:49
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