Karesispor Reha Öz'ü kadrosuna kattı
Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Karesispor, 2018-2019 sezonunun ilk transferini Bakırköy Basket'ten Reha Öz'ü alarak açtı.
Karesispor Kulüp Başkanı Ahmet Ayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer sezonu çerçevesinde ilk transferimizi ligimizi çok iyi bilen, tecrübesiyle takımımıza yardımcı olacağına inandığımız Reha Öz ile yaptık. Hocamızın talepleri, takımımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda taraftarlarımıza seyir zevki yüksek ve göze hoş gelen bir basketbol izletmek için yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Reha Öz'e Karesispor'a hoş geldin diyor, transferin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
- 28.6.2018 12:49
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Oğuzhan’dan imalı paylaşım
Toplam 2
Yorum
İşleyenDemir etrafa cevap vermeye odaklı olmasan belki geçen sezon şampiyon yapardın bizi, skora katkı vermeyip küserek büyük futbolcu olunmaz cenki izle
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
Yusuf Keşke Belhanda'ya da Sneijder gibi 1 yıl alışma süresi toparlanma süresi verseler.
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
KMehmet Bari bedavaya verelimde 4 milyonluk maasindan kurtulalim. Bu adami alani mahkemeye verip parasini ondan geri istiyelim.
Karesispor Reha Öz'ü kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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