Lacivert-beyazlı basketbol takımı, 25 yaşındaki Buğrahan Tuncer'i kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Eskişehir Basket'in 25 yaşındaki oyuncusu Buğrahan Tuncer'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Eskişehir temsilcisinde geçiren skorer oyun kurucuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Buğrahan, geride kalan sezonda ligde 30 maçta forma giyip 10,2 sayı ortalaması yakalamıştı.
Anadolu Efes, daha önce de Sertaç Şanlı ve Metecan Birsen'i kadrosuna katmıştı.
- 16.6.2018 14:11
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Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
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Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
Buğrahan Tuncer Anadolu Efes'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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