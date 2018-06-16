Buğrahan Tuncer Anadolu Efes'te – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    Buğrahan Tuncer Anadolu Efes'te

    Lacivert-beyazlı basketbol takımı, 25 yaşındaki 'i kadrosuna kattı.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , 'in 25 yaşındaki oyuncusu 'i transfer etti.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Eskişehir temsilcisinde geçiren skorer oyun kurucuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Buğrahan, geride kalan sezonda ligde 30 maçta forma giyip 10,2 sayı ortalaması yakalamıştı.

    Anadolu Efes, daha önce de Sertaç Şanlı ve Metecan Birsen'i kadrosuna katmıştı.

    1. 16.6.2018 14:11
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