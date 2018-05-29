Fenerbahçe'nin konuğu Banvit
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, yarın Banvit'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Doğuş'un 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, serinin ilk maçında Banvit'i 86-81 mağlup etmişti.
- 29.5.2018 14:50
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Fenerbahçe'nin konuğu Banvit haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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