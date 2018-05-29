Fenerbahçe'nin konuğu Banvit – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'nin konuğu Banvit

    Fenerbahçe'nin konuğu Banvit

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Doğuş, yarın Banvit'i konuk edecek.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Doğuş'un 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, serinin ilk maçında Banvit'i 86-81 mağlup etmişti.

    1. 29.5.2018 14:50
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