Fener avantajlı
Euroleague’i finade kaybeden Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde finale çok yakın. Play-Off yarı final ilk maçında Banvit’i ağırlayan sarı-lacivertliler, seride 1-0 öne geçmeyi başardılar.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, konuk ettiği Banvit'i 86-81 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya pota altından bulduğu basketlerle başlayan Banvit'e dış atışlardan bulduğu sayılarla karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 25-16, devreyi de 43-42 önde geçti. Üçüncü periyotta Caloiaro'nun basketletleriyle etkili olan Banvit, final periyoduna 62-60 önde girmesine rağmen, 26-19'luk bir seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, salondan 86-81 galip ayrıldı. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmenin ikinci karşılaşması, 30 Mayıs Çarşamba günü 20.45'te yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
NUNNALLY-CALOİARO SAVAŞI
F.Bahçe'de Nunnally, attığı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Banvit'te ise 29 sayı kaydeden Angelo Caloiaro, maçın en skorer ismi oldu.
SAVUNMA GELİŞMELİ
F.Bahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, önemli bir galibiyet aldıklarını belirteke, "Önümüzdeki maç değiştirmemiz gereken şeyler var. Birebir savunmamızı geliştirmeliyiz" diye konuştu.
HEYECAN SÜRÜYOR
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde TOFAŞ, A. Efes'i konuk edecek. 20.45'teki maç, beIN SPORTS 3'ten yayınlanacak. 3 galibiyet alanın finale çıkacağı seride Bursa ekibi 1-0 önde bulunuyor.
NUNNALLY-CALOİARO SAVAŞI
F.Bahçe'de Nunnally, attığı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Banvit'te ise 29 sayı kaydeden Angelo Caloiaro, maçın en skorer ismi oldu.
SAVUNMA GELİŞMELİ
F.Bahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, önemli bir galibiyet aldıklarını belirteke, "Önümüzdeki maç değiştirmemiz gereken şeyler var. Birebir savunmamızı geliştirmeliyiz" diye konuştu.
HEYECAN SÜRÜYOR
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde TOFAŞ, A. Efes'i konuk edecek. 20.45'teki maç, beIN SPORTS 3'ten yayınlanacak. 3 galibiyet alanın finale çıkacağı seride Bursa ekibi 1-0 önde bulunuyor.
- 29.5.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
-
Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
-
Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Fener avantajlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.