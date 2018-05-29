Fener avantajlı – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Fener avantajlı

    Fener avantajlı

    Euroleague’i finade kaybeden , ’nde finale çok yakın. Play-Off yarı final ilk maçında Banvit’i ağırlayan sarı-lacivertliler, seride 1-0 öne geçmeyi başardılar.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında , konuk ettiği Banvit'i 86-81 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya pota altından bulduğu basketlerle başlayan Banvit'e dış atışlardan bulduğu sayılarla karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 25-16, devreyi de 43-42 önde geçti. Üçüncü periyotta Caloiaro'nun basketletleriyle etkili olan Banvit, final periyoduna 62-60 önde girmesine rağmen, 26-19'luk bir seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, salondan 86-81 galip ayrıldı. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmenin ikinci karşılaşması, 30 Mayıs Çarşamba günü 20.45'te yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

    NUNNALLY-CALOİARO SAVAŞI
    F.Bahçe'de Nunnally, attığı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Banvit'te ise 29 sayı kaydeden Angelo Caloiaro, maçın en skorer ismi oldu.

    SAVUNMA GELİŞMELİ
    F.Bahçe Doğuş'un başantrenörü , önemli bir galibiyet aldıklarını belirteke, "Önümüzdeki maç değiştirmemiz gereken şeyler var. Birebir savunmamızı geliştirmeliyiz" diye konuştu.

    HEYECAN SÜRÜYOR
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde TOFAŞ, A. Efes'i konuk edecek. 20.45'teki maç, beIN SPORTS 3'ten yayınlanacak. 3 galibiyet alanın finale çıkacağı seride ekibi 1-0 önde bulunuyor.
    1. 29.5.2018
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