Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi tamamlanıyor – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    tamamlanıyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi tamamlanıyor

    'nde normal sezon 30. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın maç programı şöyle:

    BUGÜN:

    16.00 Fenerbahçe Doğuş-İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik)

    YARIN:

    13.30 Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes (Ahmet Cömert)

    13 MAYIS PAZAR:

    13.00 Pınar Karşıyaka-Banvit ( Karşıyaka)

    15.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Ayhan Şahenk)

    15.00 Yeşilgiresun Belediyespor-TOFAŞ ( 19 Eylül)

    15.00 Trabzonspor-Muratbey Uşak (Hayri Gür)

    15.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Beşiktaş Sompo Japan ()

    19.30 Basket-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Anadolu Üniversitesi)

    1. 11.5.2018 09:25
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