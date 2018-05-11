Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi tamamlanıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 30. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın maç programı şöyle:
BUGÜN:
16.00 Fenerbahçe Doğuş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
YARIN:
13.30 Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes (Ahmet Cömert)
13 MAYIS PAZAR:
13.00 Pınar Karşıyaka-Banvit (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Ayhan Şahenk)
15.00 Yeşilgiresun Belediyespor-TOFAŞ (Giresun 19 Eylül)
15.00 Trabzonspor-Muratbey Uşak (Hayri Gür)
15.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Beşiktaş Sompo Japan (Gazanfer Bilge)
19.30 Eskişehir Basket-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Anadolu Üniversitesi)
- 11.5.2018 09:25
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 1
Yorum
istanbullu başladınız hakemi yontmaya aferin
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Özkan Sümer yıldız avında
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Gİdip nerede paranın çarçur edileceği adam var bulur alırlar... Guimares ten Raphinha yı al sol açık 15 yıl rahat uyu...
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Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören'in yanından kalktı ve...
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fenere bu sene köklü bir revizyon gerekiyor.. Fábio Carille (2017 şampiyonu genç hoca) T.D olsun Brezilya ekolüne geçilsin..
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