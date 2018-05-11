Karşıyaka potada çıkarma yapacak – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Karşıyaka potada çıkarma yapacak

    Karşıyaka potada çıkarma yapacak

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'a giremese de bitime 1 maç kala normal sezonu 10. sırada tamamlayıp Avrupa'da yer almayı garantileyen 'da başkan Turgay Büyükkarcı, önümüzdeki haftalarda 'ye gidecek.

    Büyükkarcı, Avrupa'da yer alacakları kupayı netleştirmek için 'de FIBA yetkilileriyle görüşecek. Yeni sezonda 'den Fenerbahçe, ve Darüşşafaka, kesin olarak Euroleague, ise Eurocup'ta yer alacak. Öncelikle FIBA organizasyonları olan Şampiyonlar Ligi veya Europe Cup için görüşme yapacak Kaf-Kaf, ULEB Eurocup şansını da deneyecek. ULEB, ülkemizden bir takımı wildcard ile organizasyona alacak.

    1. 11.5.2018 14:43
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