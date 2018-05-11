Karşıyaka potada çıkarma yapacak
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'a giremese de bitime 1 maç kala normal sezonu 10. sırada tamamlayıp Avrupa'da yer almayı garantileyen Pınar Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, önümüzdeki haftalarda İsviçre'ye gidecek.
Büyükkarcı, Avrupa'da yer alacakları kupayı netleştirmek için Cenevre'de FIBA yetkilileriyle görüşecek. Yeni sezonda Türkiye'den Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka, kesin olarak Euroleague, Galatasaray ise Eurocup'ta yer alacak. Öncelikle FIBA organizasyonları olan Şampiyonlar Ligi veya Europe Cup için görüşme yapacak Kaf-Kaf, ULEB Eurocup şansını da deneyecek. ULEB, ülkemizden bir takımı wildcard ile organizasyona alacak.
- 11.5.2018 14:43
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 32
Yorum
emre demekki oynayıp hakederek maç ve kupa alınabiliyormuş.Akhisarı bende kutluyorum..BJK kadar yüreksiz olmadıkları için.
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Kasımpaşa Trezeguet transferini bitirdi
Toplam 2
Yorum
Aslan Uyum sorunu yasamazsa birkac yil icinde Ingiltere yada ispanyaya transfer olur
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Son karar Sinan Gümüş
Toplam 3
Yorum
Aslan Normalde cok rahat ilk11 de oynayabilir
Karşıyaka potada çıkarma yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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