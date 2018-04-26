Manisa BBSK Artvin Belediye maçına hazır
Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı haftasonu evinde ağırlayacağı Artvin Belediye maçı hazırlıklarını tamamladı.
Hedeflerinin ilk olarak normal sezonda olduğu gibi iç sahada maç kaybetmemek olduğunu sözlerine ekleyen Cabadak, "Bizim ilk hedefimiz normal sezonda olduğu gibi burada maç kaybetmemek. Çünkü 7 tane iç saha maçımız var. İlk hedefimiz kendi sahamızda maç kaybetmemek. Deplasmanda kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz. Bunun bizi daha yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Yine burada iyi bir atmosfer yaratmamız lazım. Rakiplerimiz için zorlu bir atmosfer yaratmamız lazım. Hazırlıklarımız her zamanki gibi gidiyor. Ufuk tefek sakatlıklar var. Zafer'in kaburgasında bir çatlak vardı. Play-off aşamasında kullanamadık Zaferi. Oynayıp oynamayacağı birkaç gün içerisinde belli olacak" ifadelerini kullandı.
Her zaman olduğu gibi rakiplere saygı duyarak mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Cabadak, "Biz öncelikle kendi işimize konsantre olmaya , maçlarımıza odaklanmaya çalışıyoruz. Maç maç düşünmek istiyoruz" dedi. Yoğun maç programının tüm takımlar için sıkıntı olduğunu da ifade eden Cabadak, " Bu durum sadece bizi değil tüm takımları etkileyecek. Üç günde bir maç oynamak gerçekten kolay değil. Uzak şehirlerde var. Dolasıyla bu bizim değil her takımın problemi. Umut ediyorum ki sağlıklı bir şekilde bu süreci geçiririz. Çünkü sağlık daha önemli. Eksik olduğunuz zaman üç gün sonraki maça sporcunuzu yetiştirmek gerçekten zor" diye konuştu.
- 26.4.2018 16:51
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
FB-CH Erman Hoca, sana herkes kafayi numaradan sardirmis dese, açip gelin bakin demez misin. Kesin dersin. Bu Günes'e neden bu kadar zor geliyor?
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
dinch BJK maça çıkmazsa ligde puanı silinecek fb aldığı 3 maç cezayı önümüzdeki sene kupa maçlarında çekecek,Şu karara bakarmısınız taralığın dani
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TFF, EURO 2024 adaylık dosyasını sundu
Toplam 4
Yorum
yılmaz fenerbahçenin dosyasını verseydiniz
Manisa BBSK Artvin Belediye maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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