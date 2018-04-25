Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef galibiyet
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 29 Nisan Pazar günü Demir İnşaat Büyükçekmece'yi konuk edecek Yeşilgiresun Belediyespor'un başkan vekili Sertaç Güneş, rakipleri karşısında son topa kadar savaşarak parkeden mutlu ayrılmak istediklerini söyledi.
Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demir İnşaat Büyükçekmece'nin de kendileri gibi kümede kalma mücadelesi verdiğini belirtti.
Her iki takım açısından önemli olan maçta gülen taraf olmak istediklerine dikkati çeken Güneş, "Parkeden galip ayrılan takım, ligde tutunmak için avantaj yakalayacak. O nedenle kazanan taraf olmak istiyoruz. Son topa kadar savaşarak Demir İnşaat Büyükçekmece önünde parkeden mutlu ayrılacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.
- 25.4.2018 12:49
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 6
Yorum
murat evet tatil etti ama bjk li oyuncular sahayı terk ettikten sonra
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 6
Yorum
murat evet tatil etti ama bjk li oyuncular sahayı terk ettikten sonra
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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