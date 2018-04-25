Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef galibiyet – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'da hedef galibiyet

    Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef galibiyet

    Tahincioğlu 'nde 29 Nisan Pazar günü 'yi konuk edecek 'un başkan vekili Sertaç Güneş, rakipleri karşısında son topa kadar savaşarak parkeden mutlu ayrılmak istediklerini söyledi.

    Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nin de kendileri gibi kümede kalma mücadelesi verdiğini belirtti.

    Her iki takım açısından önemli olan maçta gülen taraf olmak istediklerine dikkati çeken Güneş, "Parkeden galip ayrılan takım, ligde tutunmak için avantaj yakalayacak. O nedenle kazanan taraf olmak istiyoruz. Son topa kadar savaşarak Demir İnşaat Büyükçekmece önünde parkeden mutlu ayrılacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.

    1. 25.4.2018 12:49
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