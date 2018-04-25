Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef galibiyet

Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demir İnşaat Büyükçekmece'nin de kendileri gibi kümede kalma mücadelesi verdiğini belirtti.

Her iki takım açısından önemli olan maçta gülen taraf olmak istediklerine dikkati çeken Güneş, "Parkeden galip ayrılan takım, ligde tutunmak için avantaj yakalayacak. O nedenle kazanan taraf olmak istiyoruz. Son topa kadar savaşarak Demir İnşaat Büyükçekmece önünde parkeden mutlu ayrılacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.