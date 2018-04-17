Muratbey Uşak’ta Jordan Hamilton ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    ’ta ile yollar ayrıldı

    Muratbey Uşak’ta Jordan Hamilton ile yollar ayrıldı

    takımlarından , kısa forvet oyuncusu Hamilton ile yollarını ayırdığı duyurdu.

    'nin 25. haftasında maçı öncesi disiplinsiz davranışları neticesinde kadro dışı bırakılan ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamayla duyurulan sıcak gelişmede, "Oyuncumuz Jordan Hamilton ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.

    Uşak formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan ABD'li forvet, ortalama 28,8 dakika oyunda kalırken, 13,5 sayı, 6,8 ribaunt ve 2,3 asist ile Uşak'a veda etti.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:47
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