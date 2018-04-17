Muratbey Uşak’ta Jordan Hamilton ile yollar ayrıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Muratbey Uşak, kısa forvet oyuncusu Hamilton ile yollarını ayırdığı duyurdu.
Uşak formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan ABD'li forvet, ortalama 28,8 dakika oyunda kalırken, 13,5 sayı, 6,8 ribaunt ve 2,3 asist ile Uşak'a veda etti.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 11:47
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Giuliano'dan Talisca'ya flaş gönderme! "Dünya Kupası'na ben gideceğim"
Toplam 6
Yorum
bjk advers ADİDAS'ın Avrupanın diğer kulüpleri için tasarladığı formalara bakıyorum birde Beşiktaş için tasarladığı formalara bakıyorum baktığıma pişma
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Pastore'den Beşiktaş'a açık kapı!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Olabilir ancak BJK samp ligine katilabilme sansi olursa olabilir... Olursa lig'in dumanini attirir Pastore !
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 4
Yorum
beş Bir an düşünmeyin derim çok iyi para
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