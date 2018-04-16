Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef beşte beş – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da hedef beşte beş

    Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef beşte beş

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 'un başkan vekili Sertaç Güneş, kendilerini final niteliği taşıyan beş maçın beklediğini, hedeflerinin bunların tamamını kazanmak ve ligde tutunmak olduğunu söyledi.

    Güneş, yaptığı açıklamada, sezonun 5 hafta sonra tamamlanacağını anımsattı.

    Kalan maçların tamamını kazanmaya aday olduklarını vurgulayan Güneş, "Final niteliğinde karşılaşmalar bizi bekliyor ve hepsinin de çok zor geçeceğini biliyoruz. Biz bu karşılaşmaların tamamını kazanmayı hedefliyoruz. Kayıpsız geçmemiz durumunda rakiplerimizin durumuna bakmadan ligde kalacağız. Kadro olarak beşte beş yapacak oyuncu grubuna da sahibiz." ifadelerini kullandı.

    Ligin 26. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Basketbol ile karşılaşacaklarını hatırlatan Güneş, "Bundan sonraki süreçte hata yapma lüksümüz kesinlikle yok. O bakımdan Eskişehir deplasmanına galibiyet için gideceğiz. Kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak ve kümede kalma yolunda dev bir adım atmak istiyoruz." diye konuştu.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:46
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