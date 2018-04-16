Uşak potada pes etmedi – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Uşak potada pes etmedi

    Uşak potada pes etmedi

    Basketbol Süper Ligi'nde puan tablosunun dibine demir atan , normal sezonun bitimine 5 maç kala Odeabank'ı 85-78 yenerek erken havlu atmadı.

    Ligde 5 galibiyete ulaşarak düşme hattından kurtulma yolunda umut tazeleyen kırmızı-siyahlı ekip, bu hafta 'ya konuk olacak.
    'ta takımdaki 7 yabancı oyuncudan Jordan Hamilton ise maçından önce kadro dışı bırakıldı. Yönetimin, antrenör Mustafa Mavili'nin talebi üzerine Hamilton'u disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bıraktığı öğrenildi.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:40
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