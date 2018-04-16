Uşak potada pes etmedi

Ligde 5 galibiyete ulaşarak düşme hattından kurtulma yolunda umut tazeleyen kırmızı-siyahlı ekip, bu hafta Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak.

Muratbey Uşak'ta takımdaki 7 yabancı oyuncudan Jordan Hamilton ise Galatasaray maçından önce kadro dışı bırakıldı. Yönetimin, antrenör Mustafa Mavili'nin talebi üzerine Hamilton'u disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bıraktığı öğrenildi.