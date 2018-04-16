Uşak potada pes etmedi
Basketbol Süper Ligi'nde puan tablosunun dibine demir atan Muratbey Uşak, normal sezonun bitimine 5 maç kala Galatasaray Odeabank'ı 85-78 yenerek erken havlu atmadı.
Ligde 5 galibiyete ulaşarak düşme hattından kurtulma yolunda umut tazeleyen kırmızı-siyahlı ekip, bu hafta Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak.
Muratbey Uşak'ta takımdaki 7 yabancı oyuncudan Jordan Hamilton ise Galatasaray maçından önce kadro dışı bırakıldı. Yönetimin, antrenör Mustafa Mavili'nin talebi üzerine Hamilton'u disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bıraktığı öğrenildi.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:40
-
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
-
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
-
Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum
Toplam 2
Yorum
Arif Sevgili VİDA sen bu takımın EFSANESİ olacaksın.Şu an biraz sabır göster.Senin içinde BJK içinde GÜNEŞLİ GÜNLER çok yakın...
Uşak potada pes etmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.