Sezon boyunca sadece 4 galibiyet alabildiği ligde üst üste 8 maçtan yenilgiyle ayrılan son sıradaki Uşak'ın bitime 6 hafta kala kurtuluş hattıyla arasında 3 galibiyet fark var. 16 yıllık Ozan Bulkaz döneminden sonra bu sezon teknik heyette istikrarı yakalayamayan Ege temsilcisinin 2 hafta içinde kurtuluş umutlarını matematiksel olarak yitirme ihtimali bulunuyor.