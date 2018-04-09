Muratbey Uşak umut tüketti – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    umut tüketti

    <a href="/index/muratbey-usak?id=7cbf5cd3-22e1-44d6-8a6e-0d7354864f4b" class="" rel="tag">Muratbey Uşak</a> umut tüketti

    Tahincioğlu Süper Ligi'nde düşme hattındaki en yakın rakibi 'a da deplasmanda 68-65 mağlup olan , 5 sezondur yer aldığı ligde kalma ihtimalini mucizelere bıraktı.

    Sezon boyunca sadece 4 galibiyet alabildiği ligde üst üste 8 maçtan yenilgiyle ayrılan son sıradaki Uşak'ın bitime 6 hafta kala kurtuluş hattıyla arasında 3 galibiyet fark var. 16 yıllık döneminden sonra bu sezon teknik heyette istikrarı yakalayamayan Ege temsilcisinin 2 hafta içinde kurtuluş umutlarını matematiksel olarak yitirme ihtimali bulunuyor.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:40
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