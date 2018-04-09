Muratbey Uşak umut tüketti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattındaki en yakın rakibi Gaziantep Basketbol'a da deplasmanda 68-65 mağlup olan Muratbey Uşak, 5 sezondur yer aldığı ligde kalma ihtimalini mucizelere bıraktı.
Sezon boyunca sadece 4 galibiyet alabildiği ligde üst üste 8 maçtan yenilgiyle ayrılan son sıradaki Uşak'ın bitime 6 hafta kala kurtuluş hattıyla arasında 3 galibiyet fark var. 16 yıllık Ozan Bulkaz döneminden sonra bu sezon teknik heyette istikrarı yakalayamayan Ege temsilcisinin 2 hafta içinde kurtuluş umutlarını matematiksel olarak yitirme ihtimali bulunuyor.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:40
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Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'
Toplam 5
Yorum
Cenk Şener 22.200 kişide baskı hissettik diyor,hocası full dolmadı ondan zorlandık diyor.Lig bitsede bizimde işkencemiz bitse,komik bunların heps
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Gökhan Gönül: "Beşiktaş için kanımı akatırım"
Toplam 3
Yorum
normal herkesin bir tuttuğu takım vardır. sergen yalçın 4 takımın forma giydi. ama beşiktaşlı. aynı şekilde tümer metin, burak yılmaz tkm vardır
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Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Avrupa da kime sorsan, "Soldado ve Valbuena mı yoksa Fernandao ve Aatıf mı?" herkes aynı yanıtı verir. "Fernandao ve Aatıf da kim?"
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