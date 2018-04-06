TOFAŞ, Galatasaray’a konuk oluyor
TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 24. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray Odeabank ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak.
GALATASARAY İLE 74. RANDEVU
TOFAŞ ile Galatasaray Odeabank, yarın lig tarihinde 74. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 74 maçta 32 kez gülen taraf olan mavi-yeşilliler, İstanbul temsilcisine 41 maçta mağlup olurken, Bursa ekibi sarı-kırmızılılar ile ligin ilk yarısında evinde oynadığı karşılaşmayı 97-90 kazanmayı başarmıştı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:18
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Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde
Toplam 9
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cenk Beşiktaş Burak Yılmazla Fortunis'i alsın, benim Beşiktaşlılığım da "Non-stop" edecektir !
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Kagawa'ya yakın markaj
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zoppa emre akbaba gibi adam var ne işin var müzmin sakat kagawa ile ya
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‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 12
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GENÇ FBLİ 1959 ÖNCESİ 2 TÜRKİYE KUPASINI ŞAMPİYONLUK DİYE SAYDIRAN SİZ BJK LİLER DEĞİLMİSİNİZ.
TOFAŞ, Galatasaray’a konuk oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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