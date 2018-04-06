TOFAŞ, Galatasaray’a konuk oluyor – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    TOFAŞ, Galatasaray’a konuk oluyor

    TOFAŞ, Galatasaray’a konuk oluyor

    TOFAŞ Takımı, ligin 24. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak. ’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak.

    Tahincioğlu Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 24. hafta mücadelesinde 'a konuk oluyor. Ligde geçen hafta Gaziantep Basketbol'u uzatmada mağlup ederek normal sezonun tamamlanmasına 7 hafta kala play-off'u garantileyen temsilcisi, sarı-kırmızılı rakibini de yenerek zirve takibini sürdürmeyi amaçlarken, 'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı Ersan Ergüler, Ali Şakacı, Mehmet Şahin hakem üçlüsü yönetecek.

    GALATASARAY İLE 74. RANDEVU
    TOFAŞ ile Galatasaray Odeabank, yarın lig tarihinde 74. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 74 maçta 32 kez gülen taraf olan mavi-yeşilliler, temsilcisine 41 maçta mağlup olurken, Bursa ekibi sarı-kırmızılılar ile ligin ilk yarısında evinde oynadığı karşılaşmayı 97-90 kazanmayı başarmıştı.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:18
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