Pınar Karşıyaka Trabzon'da
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardaki rakipleriyle oynadığı son iki maçını kazanarak 11. sıraya tırmanan Pınar Karşıyaka, yarın Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.
Yeşil-kırmızılı ekipte hafta içinde UCAM Murcia'yla oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında sakatlanan Berk'in oynaması zor. Kennedy de maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Ligde iki ekip de 22 haftada 8'er galibiyet elde etti. Kaf-Kaf, rakibini yenip ligde 3'te 3 yaparak 4 Nisan Çarşamba günü oynanacak Murcia rövanşı öncesi moral tazelemeyi hedefliyor.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:06
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‘Sayılsın’ çalışması
Toplam 6
Yorum
okan 1924-51 ve 1937-50 tarihlerinden bahsediliyor bu tarihler birbiriyle çakışıyor..nasıl oluyor aynı sezon 2 tane 1.lig sampiyonu mu cıkıyor..
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"3 sene sabredin"
Toplam 9
Yorum
61TEO SABRETMEKTEN ANAMIZ AĞLADI ARKADAŞ SABIR SABIR NEREYE KADAR GELEN 3 SENE İSTİYOR GİDİNCE YERİNE GELECEK OLANDA BİR 3 SENE DAHA İSTER.SABIR
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"3 sene sabredin"
Toplam 9
Yorum
balturk doğru adam proje adamı golf gibi bir sporda ki başarsı ortada. ama kimse trübünden bağırıp çağırmıyak.sadece destek
Pınar Karşıyaka Trabzon'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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