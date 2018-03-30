Pınar Karşıyaka Trabzon'da – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Trabzon'da

    Pınar Karşıyaka Trabzon'da

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardaki rakipleriyle oynadığı son iki maçını kazanarak 11. sıraya tırmanan , yarın deplasmanına çıkacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.

    Yeşil-kırmızılı ekipte hafta içinde UCAM Murcia'yla oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında sakatlanan Berk'in oynaması zor. Kennedy de maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Ligde iki ekip de 22 haftada 8'er galibiyet elde etti. Kaf-Kaf, rakibini yenip ligde 3'te 3 yaparak 4 Nisan Çarşamba günü oynanacak Murcia rövanşı öncesi moral tazelemeyi hedefliyor.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:06
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