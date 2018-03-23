Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, kendileri gibi Gaziantep temsilcisinin de ligde kalma mücadelesi verdiğini, bu nedenle karşılaşmanın her iki takım açısından da final niteliği taşıdığına işaret etti.

Kazanan taraf olmak istediklerine vurgu yapan Kandemir, şunları kaydetti:

"Hem bizim, hem de rakibimiz açısından bakıldığında belki de sezonun en zor maçlarından biri oynanacak. Kolay olmayacağı aşikar. Ancak biz kazanan taraf olmak istiyoruz. Gaziantep Basketbol önünde parkeden galip ayrılıp, çıkışımızı sürdürmek ve ligde kalma adına avantaj elde etmek ana hedefimiz."