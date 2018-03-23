"Sezonun en zor maçlarından biri oynanacak" – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    "Sezonun en zor maçlarından biri oynanacak"

    "Sezonun en zor maçlarından biri oynanacak"

    Tahincioğlu Süper Ligi'nin 22. haftasında 25 Mart Pazar günü deplasmanda Basketbol'a konuk olacak Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü , rakipleri karşısında kazanarak, çıkışlarını sürdürmek istediklerini bildirdi.

    Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, kendileri gibi temsilcisinin de ligde kalma mücadelesi verdiğini, bu nedenle karşılaşmanın her iki takım açısından da final niteliği taşıdığına işaret etti.

    Kazanan taraf olmak istediklerine vurgu yapan Kandemir, şunları kaydetti:

    "Hem bizim, hem de rakibimiz açısından bakıldığında belki de sezonun en zor maçlarından biri oynanacak. Kolay olmayacağı aşikar. Ancak biz kazanan taraf olmak istiyoruz. Gaziantep önünde parkeden galip ayrılıp, çıkışımızı sürdürmek ve ligde kalma adına avantaj elde etmek ana hedefimiz."

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:31
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