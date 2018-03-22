Pınar Karşıyaka'da Egemen de dönüyor

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde evinde oynayacağı Demir İnşaat Büyükçekmece maçının hazırlıklarını sürdüren Pınar Karşıyaka'da ayak tarak kemiği kırıldığı için 2.5 ay parkelerden uzak kalan guard Allen'ın ardından pivot Egemen Güven de iyileşti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 16 Ocak'ta Hapoel Holon'la yapılan deplasman maçında bileğinden sakatlanıp 2 aydır forma giymeyen genç pivot, takımla antrenmanlara başladı. Egemen'in tam olarak hazır hale gelmesi ise zaman alacak.

Ligde üst üste kendisi gibi alt sıralarda kalan rakipleriyle karşılaşacak Pınar Karşıyaka, evinde cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak Büyükçekmece maçının bilet fiyatlarını taraftar desteğini daha fazla yanına almak için 5 TL'ye indirdi. Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan bu sezon 159 bin 687 TL ceza alarak seyircisiz oynamanın sınırına gelen Karşıyaka, küfürlü tezahürat konusunda ise taraftarını uyardı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 27 Mart Salı günü UCAM Murcia'yla yapılacak ilk maçın biletleri öğrenci 30, tam 50 TL olarak açıklanırken Büyükçekmece biletini getirenler gişede 10 TL indirim alacak.