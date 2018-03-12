Yeşilgiresun Belediyespor'da Bynum ile yollar ayrıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Yeşilgiresun Belediyespor'un başkan vekili Sertaç Güneş, ABD'li oyuncu Will Bynum ile yolları ayırdıklarını söyledi.
Güneş, yaptığı açıklamada, ocak ayında kadrolarına kattıkları oyuncunun takıma uyum sağlayamadığını ve son maçlarda kadroya girmekte zorlandığını belirtti. Kendisi ile yaptıkları görüşmede yolları ayırma kararı aldıklarını vurgulayan Güneş, Bynum ile sözleşmeyi karşılıklı olarak sonlandırdıklarını kaydetti.
Yeşil beyazlı takımla 3 maça çıkan Bynum, 27 dakika, 9,3 sayı, 2 ribaunt ve 3 asist ortalamaları yakaladı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:46
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Yeşilgiresun Belediyespor'da Bynum ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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