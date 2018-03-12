Yeşilgiresun Belediyespor'da Bynum ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    'da Bynum ile yollar ayrıldı

    Yeşilgiresun Belediyespor'da Bynum ile yollar ayrıldı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi 'un başkan vekili Sertaç Güneş, ABD'li oyuncu Will Bynum ile yolları ayırdıklarını söyledi.

    Güneş, yaptığı açıklamada, ocak ayında kadrolarına kattıkları oyuncunun takıma uyum sağlayamadığını ve son maçlarda kadroya girmekte zorlandığını belirtti. Kendisi ile yaptıkları görüşmede yolları ayırma kararı aldıklarını vurgulayan Güneş, Bynum ile sözleşmeyi karşılıklı olarak sonlandırdıklarını kaydetti.

    Yeşil beyazlı takımla 3 maça çıkan Bynum, 27 dakika, 9,3 sayı, 2 ribaunt ve 3 asist ortalamaları yakaladı.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:46
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