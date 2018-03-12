Yeşilgiresun Belediyespor'da Bynum ile yollar ayrıldı

Güneş, yaptığı açıklamada, ocak ayında kadrolarına kattıkları oyuncunun takıma uyum sağlayamadığını ve son maçlarda kadroya girmekte zorlandığını belirtti. Kendisi ile yaptıkları görüşmede yolları ayırma kararı aldıklarını vurgulayan Güneş, Bynum ile sözleşmeyi karşılıklı olarak sonlandırdıklarını kaydetti.

Yeşil beyazlı takımla 3 maça çıkan Bynum, 27 dakika, 9,3 sayı, 2 ribaunt ve 3 asist ortalamaları yakaladı.