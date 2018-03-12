Eskişehir Basket’ten taraftara çağrı
Arka arkaya gelen sakatlıkların ardından zorlu bir dönem geçiren Eskişehir Basket, bu süreci atlatabilmek içinde taraftara, "Pınar Karşıyaka maçında salonu dolduralım ve kötü gidişata birlikte dur diyelim” çağrısında bulundu.
ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Eskişehir Basket, 17 Mart Cumartesi günü saat 20.15'te oynanacak olan Pınar Karşıyaka hazırlıklarına başladı. Sabah saatlerinde Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda toplanan dev adamlar, ilk olarak salonda halter çalışması gerçekleştirdi. Ardından parkeye çıkan siyah-kırmızılı takım, Koç Josep Maria Berrocal idaresinde yaklaşık 1.5 saat süren antrenman yaptı. Isınma hareketlerinin ardından şut çalışması ve taktik çalışma yapan oyuncular günü noktaladı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:22
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Derbi öncesi usta kalemler F.Bahçe'yi yazdı
Toplam 7
Yorum
Hamdi Güneş GS maçından çekiniyorum.Takım canlı,kanlı,koşan,ısıran özellikte değil.Sürekli yan ve geri paslar öldürecek.FB böyle mi olmalı.?
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Vagner Love'dan ayrılık sinyali!
Toplam 12
Yorum
tarafsız bölge Böyle oynayacaksa ayrılmasında hayır var.
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Avrupa aşkına
Toplam 11
Yorum
kerem yan tarafta puan tablosu var bidaha bak bakalım hangi şampiyonlar ligine gidebiliyorsun?
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