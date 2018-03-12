Eskişehir Basket’ten taraftara çağrı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Basket’ten taraftara çağrı

    Eskişehir Basket’ten taraftara çağrı

    Arka arkaya gelen sakatlıkların ardından zorlu bir dönem geçiren Basket, bu süreci atlatabilmek içinde taraftara, " maçında salonu dolduralım ve kötü gidişata birlikte dur diyelim” çağrısında bulundu.

    Yaşanan sakatlıkların ardından Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde art arda 7 maçtan da mağlubiyetle ayrılan siyah-kırmızılı ekip, tüm sıkıntılara rağmen play-off potasında kendisine en yakın rakibinin iki galibiyet önünde 8. sırada bulunuyor. Play-off hedefiyle yoluna devam eden temsilcisi, hafta sonu evinde oynayacağı maçını oldukça fazla önemsiyor. Kendilerini hiçbir maçta yanız bırakmayan taraftarının desteğiyle kötü gidişata 'dur' demek isteyen potanın şimşekleri, cumartesi akşamı saat 20.15'te oynanacak maçta taraftarını Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'na davet etti. Basketbolcular, "Pınar Karşıyaka maçında salonu dolduralım ve kötü gidişata birlikte 'Dur!' diyelim" diyerek 7 maçlık mağlubiyet serisine son vermek istediklerini vurguladı.

    ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARI BAŞLADI
    , 17 Mart Cumartesi günü saat 20.15'te oynanacak olan Pınar Karşıyaka hazırlıklarına başladı. Sabah saatlerinde Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda toplanan dev adamlar, ilk olarak salonda halter çalışması gerçekleştirdi. Ardından parkeye çıkan siyah-kırmızılı takım, Koç Josep Maria Berrocal idaresinde yaklaşık 1.5 saat süren antrenman yaptı. Isınma hareketlerinin ardından şut çalışması ve taktik çalışma yapan oyuncular günü noktaladı.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:22
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