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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Haliliye Belediyesinden maçlara davet

    Haliliye Belediyesinden maçlara davet

    Kulübü bünyesinde basketbol ve voleybol takımları, cumartesi günü oynayacakları maç öncesi hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

    Türkiye Basketbol Erkekler 2. Liginde Basketbol Takımı, ligin 19'uncu haftasında evinde İzmir ekibi Rota Koleji takımını konuk edecek. 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 14.00'de 11 Nisan Spor Salonunda (GAP Arena) oynanacak maç öncesi Ali Ruhi Balkanlı yönetimindeki Haliliye ekibi, galibiyet için hazırlık çalışmalarını devam ettiriyor. Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu 23'üncü hafta mücadelelerinde ise Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, Erzurum ekibi Palandöken Belediye Sporu konuk edecek. 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 16.00'da 11 Nisan Spor Salonunda (GAP Arena) oynanacak maç öncesi Fatih Işıldar yönetimindeki Haliliye ekibi, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.

    Başkan Fevzi Demirkol da, yaptığı yazılı açıklamada hafta sonu oynanacak olan basketbol ve voleybol maçlarına tüm Şanlıurfa halkını davet ettiğini ifade etti.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:17
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