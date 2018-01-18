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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    , kötü gidişe DSİ maçı ile son vermek istiyor

    <a href="/index/karesispor?id=450a8490-2642-4ba0-b2fc-55aead7b60bf" class="" rel="tag">Karesispor</a>, kötü gidişe DSİ maçı ile son vermek istiyor

    , ’nin 19. haftasında evinde Ankara DSİ’yi konuk edecek.

    Son iki maçından mağlup ayrılmasına rağmen play-off potasındaki yerini koruyan , Ankara DSİ'yi mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor. 'da Ankara DSİ maçının hazırlıkları devam ediyor. Baş Antrenör Fahri Güler, "Ligdeki rekabet giderek artmaya başladı.

    Oyuncularımızda antrenmanlarda çok gayretli ve istekli çalışıyor. Biz Karesispor olarak evimizde, seyircilerimizin önünde kendi basketbolumuzu oynayacağız. Rakibimiz çok değerli oyunculardan oluşuyor. Bu bakımdan bizim de Kurtdereli Spor Salonu'nda iyi bir atmosfer oluşturmamız lazım. Bu hafta tüm Balıkesirli basketbolseverleri maça bekliyorum. Onlar bizi desteklediği zaman birlikte neleri başardığımızı biliyoruz'' dedi.

    Karesispor Başkanı Ahmet Ayan da, "Son iki haftada istemediğimiz mağlubiyetler aldık. Ama artık onlar geride kaldı, önümüze bakmamız gerekir.
    Ankara DSİ'yi mağlup ederek yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız gereken hazırlıkları yapıyor. Taraftarlarımızdan ben yine Kurtdereli Spor Salonu'nu doldurmalarını bekliyorum. Onlar tribüne geldiği zaman bizim oyuncularımız ekstra motive oluyorlar ve tüm enerjilerini sahaya veriyorlar. Seyircimize güzel bir basketbol izlettirerek sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz'' dedi.
    Karesispor-Ankara DSİ karşılaşması 20 Ocak Cumartesi günü oynanacak.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:37
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