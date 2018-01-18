Karesispor, kötü gidişe DSİ maçı ile son vermek istiyor
Karesispor, Türkiye Basketbol Ligi’nin 19. haftasında evinde Ankara DSİ’yi konuk edecek.
Oyuncularımızda antrenmanlarda çok gayretli ve istekli çalışıyor. Biz Karesispor olarak evimizde, seyircilerimizin önünde kendi basketbolumuzu oynayacağız. Rakibimiz çok değerli oyunculardan oluşuyor. Bu bakımdan bizim de Kurtdereli Spor Salonu'nda iyi bir atmosfer oluşturmamız lazım. Bu hafta tüm Balıkesirli basketbolseverleri maça bekliyorum. Onlar bizi desteklediği zaman birlikte neleri başardığımızı biliyoruz'' dedi.
Karesispor Başkanı Ahmet Ayan da, "Son iki haftada istemediğimiz mağlubiyetler aldık. Ama artık onlar geride kaldı, önümüze bakmamız gerekir.
Ankara DSİ'yi mağlup ederek yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız gereken hazırlıkları yapıyor. Taraftarlarımızdan ben yine Kurtdereli Spor Salonu'nu doldurmalarını bekliyorum. Onlar tribüne geldiği zaman bizim oyuncularımız ekstra motive oluyorlar ve tüm enerjilerini sahaya veriyorlar. Seyircimize güzel bir basketbol izlettirerek sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz'' dedi.
Karesispor-Ankara DSİ karşılaşması 20 Ocak Cumartesi günü oynanacak.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:37
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1 uyarı 1 müjde
Toplam 5
Yorum
BULK ne oldu hoca kamp dönüşü atıp tutuyordun en iyisiyiz diye.Herkes anlayacakta vakit geç olacak seninde bu fb ye YETMEYECEĞİNE
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Novak'ta mutlu son
Toplam 11
Yorum
nerden biliyorsun? suk ta iyi diye alınmıştı gol atmadan gitti iyiyi kim bırakmış ta siz alıyorsunuz
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Novak'ta mutlu son
Toplam 11
Yorum
suat trabzon Hele şükür. Ama kamp henüz bitmemişti şaşırdım bu işe.
Karesispor, kötü gidişe DSİ maçı ile son vermek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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