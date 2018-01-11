;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'da sponsor arayışları

    <a href="/index/yesilgiresun-belediyespor?id=7ea11e12-df29-4f92-b480-5f33dfca65a4" class="" rel="tag">Yeşilgiresun Belediyespor</a>'da sponsor arayışları

    ekiplerinden 'un kulüp başkanı Kerim Aksu, sponsor arayışlarının sürdüğünü söyledi.

    Aksu, makamında düzenlediği basın toplantısında, kısıtlı bütçeyle Avrupa'nın en önemli liglerinden birinde başarıyı yakalamak için mücadele ettiklerini belirtti.

    Giresun'dan yeterli desteği bulamadıklarını vurgulayan Aksu, bu nedenle kaynak arayışlarını Giresun dışında sürdürdüklerini aktararak, şöyle konuştu:

    "Sponsorluk anlaşması için Avrupa merkezli bir firma ile görüşmelerimiz sürüyor. Firma yetkilileri ile geçtiğimiz günlerde Giresun'da bir araya geldik. Sponsorluk için görüşmelerimiz oldu. Onların verecekleri kararı bekliyoruz. Biz umutluyuz. Olumlu sonuçlanması durumunda kulübe ciddi gelir sağlamış olacağız."

    "Giresun" ismini gururla 'nde temsil etmeye devam edeceklerini dile getiren Aksu, "Bu mücadelede Giresun halkını, iş adamlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da sponsor arayışları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN