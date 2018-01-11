Aksu, makamında düzenlediği basın toplantısında, kısıtlı bütçeyle Avrupa'nın en önemli liglerinden birinde başarıyı yakalamak için mücadele ettiklerini belirtti.

Giresun'dan yeterli desteği bulamadıklarını vurgulayan Aksu, bu nedenle kaynak arayışlarını Giresun dışında sürdürdüklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Sponsorluk anlaşması için Avrupa merkezli bir firma ile görüşmelerimiz sürüyor. Firma yetkilileri ile geçtiğimiz günlerde Giresun'da bir araya geldik. Sponsorluk için görüşmelerimiz oldu. Onların verecekleri kararı bekliyoruz. Biz umutluyuz. Olumlu sonuçlanması durumunda kulübe ciddi gelir sağlamış olacağız."

"Giresun" ismini gururla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde temsil etmeye devam edeceklerini dile getiren Aksu, "Bu mücadelede Giresun halkını, iş adamlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.