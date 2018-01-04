TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Ahmet Kandemir'den uyarı. Kandemir, "Baktığınız da ligin en çok sayı yiyen ve en az asist yapan takımıyız. Savunmada önemli eksiklerimiz var. Bunları çözmemiz gerekiyor" dedi.



Kandemir, takımın bugünü ve yarınları hakkında değerlendirmelerde bulunurken özellikle savunma hattında çok büyük eksiklikler yaşadıklarını söyledi. Arka arkaya iki maç kaybeden ve özellikle Büyükçekmece deplasmanında yıpranan bir takımda mesaiye başladıklarını dile getiren Kandemir, kısa ve uzun vadeli programlarla Yeşilgiresun Belediyespor'u iyi bir seviyeye getireceklerini ifade etti.



Ligin en çok sayı yiyen takımlarından biri olduklarını ve bu durumu çözmeleri gerektiğine işaret eden Ahmet Kandemir, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor maçında ekibim iyi bir oyun ortaya koydu. Oyunu kazandık fakat sezon başından bu yana devam eden bazı eksiklikler o maçta da sürdü. Yani çok sayı yiyoruz. Daha iyi yerlere gelebilmek için veya bu ligde uzun süreli olmak için daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Ligde çok sayı yiyen takımlardan biriyiz. Bunu çözmemiz gerekiyor. Baktığınız da ligin en az asist yapan takımıyız. Bazı matematik veriler bizim takımımızın oyun yapısını çok net belli ediyor. Takım oyunundan uzaklaşarak ve bireysel oynayarak, birbirimize pozisyon yaratmadan, topu çevirmeden oynuyoruz. Burada tabi aceleci ve erken yapılan atışlar bizi savunmaya gelmeye zorluyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Takımın belli bir hücum kapasitesi var, belli bir hücum gücü var ama savunma ve ribaunt olarak aynı şeyleri söyleyememeyiz. Şimdi başladığımız çalışmalar bu yönde çalışmalar. Ancak şu da unutulmamalı ki bu işler üç-beş günde olacak işler değil. Zamana ihtiyaç var. Tabi bu arada maç kazanarak moralleri de yüksek tutmak lazım."



?Yeşilgiresun Belediyespor olarak ardı ardına 3 deplasman maçı oynayacaklarını aktaran Koç Ahmet Kandemir, çok fazla mücadele etmeden ve oyuna akıl koymadan deplasmanlarda kolay sonuca gidemeyeceklerine dikkat çekti.



Zor bir periyoda girdiklerini vurgulayan Kandemir; "Ardı ardına Darüşşafaka ile başlayan Tofaş ile devam eden ve Uşak maçıyla sona erecek olan üç tane zorlu deplasmanımız var. Tabi bizim için zor bir periyot olacak. Bunun yanı sırada aynı zamanda takımı tanımaya çalışıyoruz. Eksikliklerimiz var. Ayrılan oyuncular oldu ve henüz onların yerine yeni isimler almadık. Çünkü lig devam ederken iyi oyuncu bulmak kolay olmuyor. Ayrıca transfer yapmak için de transfer yapmayı düşünmüyoruz. Netice de alacağımız oyuncunun bizi hedeflerimize götürmesi gerekiyor, katkı sağlaması gerekiyor. Hafta sonu deplasmanda karşılaşacağımız Darüşşafaka bu sezon evinde hiç yenilmedi ve kuvvetli bir takım. Ama bizim artık bu saatten sonra takım ayıracak durumumuz yok. Kim olursa olsun yenmek için hazırlanacak ve yenmek için gayret göstereceğiz. Darüşşafaka'nın çok geniş bir kadrosu var ama sonuçta biz de kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. En azından bizim belli görüntüleri birleştirmemiz gerekiyor takımda. Daha fazla mücadele eden bir takım haline gelmemiz lazım. Deplasmanda rakip kim olursa olsun çok fazla mücadele etmeden ve oyuna akıl koymadan kazanmak pek kolay değil" ifadelerini kullandı.