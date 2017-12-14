Banic geldi, Jones gitti

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde transfer yasağını Yaşar Holding'in desteğiyle kaldırarak Hırvat pivot Marko Banic'le anlaşan Pınar Karşıyaka, düşme hattındaki en önemli rakiplerden Muratbey Uşak'la oynanacak deplasman maçı öncesi Jarrod Jones'u kaybetti.



Hamile olan eşi erken doğum yapan takımın yıldız isimlerinden Jones, bu sabah apar topar ABD'ye uçtu. Ülkesinden haftaya dönmesi beklenen Jones, pazar günü Uşak deplasmanında forma giyemeyecek.



Sağlık kontrolünden geçen Banic ve iyileşen Berk ile DJ Kennedy ise oynayabilecek. Basketbolu şirketleştirerek yönetimi devralması gündeme gelen Yaşar Holding'in talebiyle başkanı bulunmayan şubeyle bu süreçte bire bir ilgilenen eski başkanlardan ve Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, "Hem transfer yasağının kalkması hem de Banic transferini teknik ekiple birlikte ben yürüttüm. Banic'le 5 ayı opsiyonlu 6 aylık sözleşme yaptık. İlk ay beğenirsek takımda kalacak. Kısa oyuncu da alacağız" dedi.



GÖRKEM FORMAYA HASRET

Pınar Karşıyaka'da altyapı patentli pivot Görkem Doğan, takımın sakatlıklar nedeniyle eksik kaldığı dönemde bile şans bulamadı. Genç milli olarak Karşıyaka'yı ay-yıldızlı takımlarda temsil eden 20 yaşında, 2.08 boyundaki oyuncu, 7 kişiyle tamamlanan ligdeki son Tofaş maçında süre alamayan tek isim oldu. Görkem, ligde 10 maçın 5'inde, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçın 3'ünde çok kısa görev yaptı. Uzun oyuncu rotasyonunda sıkıntı çeken ekipte antrenör Aleksandar Trifunovic, Görkem'i ligde en fazla 7 dakika sahada tuttu.