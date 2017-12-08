Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 20.15'te başlayacak.

TOFAŞ, Pınar Karşıyaka ile geçen sezon oynadığı iki maçta rakibine karşı bir mağlubiyet, bir galibiyet aldı. Evinde oynadığı maçta kırmızı-yeşillilere 86-80 yenilen Bursa temsilcisi, İzmir deplasmanında ise 88-82'lik galibiyetle adını play-off'a yazdırmıştı.



- "Kazanmak için çok mücadele etmemiz lazım"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Pınar Karşıyaka takımının iç sahada her zaman tehlikeli olduğunu belirten Ene, rakiplerinin sıralamadaki yerinin maça etki etmeyeceğini, kazanmak istediklerini anlattı.

İzmir'de oynanan bütün maçların zor geçtiğine dikkati çeken Ene, şunları kaydetti:

"Kazanmak için çok mücadele etmemiz lazım. Türkiye ligindeki hiç bir maçı mücadele etmeden kazanamayacağımızı zaten biliyoruz. Onun için kazanmayı hak edeceğimiz mücadeleyi sahaya koymamız lazım. İyi bir galibiyet serisi yakalamıştık. Hafta içi, ULEB Avrupa Kupası'nda Herbalife Gran Canaria'ya yenildik. Esasında bütün iyi takımlar böyle kaybediliyor. Doğru olan bu maçlardan dersler çıkarmak. Pınar Karşıyaka maçına bu mağlubiyet etki eder mi bilmiyorum ama bunu sahada göreceğiz. Biz her maçı kazanacağımızı düşünmüyorduk. Bazen kazanırken insanlar kendini geliştirme değerlendirme fırsatı bulamıyor. Kazandığınız için başarılı görüyorsunuz kendinizi. Bazen kaybetmek de hataları görmek için bir fırsat oluyor."