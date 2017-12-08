Potada Gaziantep, Beşiktaş'ı ağırlıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, yarın oynayacakları Beşiktaş Sompo Japan maçını kazanmak istediklerini söyledi.
Deniz Köken, takımın zor günlerden geçtiğini ancak tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir ekip olduklarını belirtti.
Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu bildiklerini ifade eden Köken, "Galibiyet için sahaya çıkacağız. Taraftarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Onların desteğiyle maçlarda daha iyi mücadele ediyoruz." diye konuştu.
Gaziantep Basketbol ile Beşiktaş Sompo Japan arasında Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda yapılacak 10. hafta karşılaşması, saat 17.00'de başlayacak.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:08
-
Fener'e müjdeli haber!
Toplam 5
Yorum
hakan bu adam satılırsa yerine willian arrao alınsın brezilyadan .. ancak o doldurur boşlugunu.
-
'F.Bahçe Shaw’ın peşinde'
Toplam 2
Yorum
umut atletico paranense- sidcley, corinthias- arana, tallares-lucas oloza, filip novak, krasnodar - ramirez, gol asist hepsi var bu adamlarda,
-
Timsah'ı ezberletti
Toplam 6
Yorum
SARI BOGA SİZ TİMSAHSANIZ BİZ BOGAYIZ BOGARIZ.GEÇEN YILKİ GİBİ SON DAKİKA UYDURUK PENALTISI VERİLİRSE LİGDENDE KOPARIZ GEÇEN YILIN KIRILMA NOKTASIYDI
Potada Gaziantep, Beşiktaş'ı ağırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.