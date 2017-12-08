 Potada Gaziantep, Beşiktaş'ı ağırlıyor – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Potada Gaziantep, Beşiktaş'ı ağırlıyor

    Potada Gaziantep, Beşiktaş'ı ağırlıyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'un kulüp başkanı , yarın oynayacakları Beşiktaş Sompo Japan maçını kazanmak istediklerini söyledi.

    , takımın zor günlerden geçtiğini ancak tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir ekip olduklarını belirtti.

    Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu bildiklerini ifade eden Köken, "Galibiyet için sahaya çıkacağız. Taraftarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Onların desteğiyle maçlarda daha iyi mücadele ediyoruz." diye konuştu.

    ile Beşiktaş Sompo Japan arasında Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda yapılacak 10. hafta karşılaşması, saat 17.00'de başlayacak.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:08
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