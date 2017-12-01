Şehitkamil potada galibiyetle başladı
Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, 2017-2018 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu Büyük Erkekler Ligi’nde galibiyetle başladı. Yenilenen kadrosuyla parke üzerine çıkan yeşil-siyahlılar, Şehreküstü Spor Kulübü karşısında galip gelmenin mutluluğunu yaşadı.
"Daha iyi bir oyun yansıtmak istiyoruz''
Yeni sezona galibiyetle başlamanın mutluluk verici olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Basketbol Takımı Baş Antrenörü Bülent Erdoğan, müsabaka sonrasında yaptığı değerlendirmede, "2017-2018 sezonunda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki centilmence oynanan, seyir zevki yüksek müsabakalar izleriz. Lige galibiyetle başlamak güzel. Her geçen gün parkeye daha güzel bir oyun yansıtmak için çok çalışmalıyız. Yeni bir takımız altyapıdan yetişen oyuncularımız ve transferlerimizle dinamik bir ekip oluşturduk. Ligde güçlü rakiplerimiz var. Yeni statü gereği geçtiğimiz yıllarda bölgesel liglerde mücadele eden birçok oyuncu şimdi ligimizde forma giyecek. Ligin henüz çok başı ancak istediğimiz oyunu sahaya yansıtabilirsek, sakatlık ve olumsuz durumlarla karşılaşmazsak şampiyonluğun en büyük adayıyız. Galip gelen sporcularımızı kutluyorum" dedi.
Miniklerden büyüklere Şehitkamil potada her kategoride
2017-2018 sezonunda miniklerden büyüklere uzanan yaş gruplarında 12 farklı ekiple mücadele edeceklerini belirten Şehitkamil Belediye Spor Kulübü İdari Menajeri Metin Alati, start alan yeni sezonla ilgili değerlendirmesinde ise "Büyük Erkekler Basketbol Ligi ile yeni sezonu açtık. Kısa bir zaman dilimi içerisinde altyapı yaş gruplarında da müsabaka dönemi başlayacak. Yüzlerce lisanslı sporcumuzun mücadele edeceği liglerde ana hedefimiz sporcu yetiştirmek. Mücadele edeceğimiz tüm liglerde hedefleri olan takımlar oluşturduk. Ancak sonuçlardan çok daha önemlisi sporcularımıza profesyonelliğe giden yolda yardımcı olabilmek. Gerek teknik ekiplerde görev yapacak antrenörlerimize gerek sporcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:39
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 4
Yorum
DadaşFb yani Ben arfayla 2 senedir görüşüyorsunuz daha ön anlaşma ön anlaşma sağlayamadınız o zaman kalsın bence
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"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 5
Yorum
Sydney Kartallari Baskan Takimi Dunya Emeklilertakimi yaptin
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Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 4
Yorum
Gslı Rıza hoca güzel insandır..Başarılı olur yada olmaz..O Türk futbolunun rızası..Ve bizim insanımız..Değerli insan yolun açık olsun..
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