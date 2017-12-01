Pınar Karşıyaka seri yakalamak istiyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor'u 79-78 yenen Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncusu Alp Karahan, aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor'u 79-78 yenen Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncusu Alp Karahan, aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi.
Alp Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir performans gösterdikleri karşılaşmada Trabzonspor'u yendikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden genç oyuncu, "Seri yakalayıp, böyle devam etmek istiyoruz. Trabzonspor galibiyeti bizim için çok önemliydi." dedi.
Anadolu Efes galibiyetiyle başladığı ligde daha sonra oynadığı 6 maçı kaybeden Pınar Karşıyaka, dün konuk ettiği Trabzonspor'u 79-78 yenerek galibiyet hasretini sonlandırdı. Ligde 2. galibiyetine ulaşan yeşil-kırmızılı ekip sıralamada 14.'lüğe yükseldi.
İlk 8 haftada 12 oyuncunun forma giydiği Pınar Karşıyaka'da Jarrod Jones, 19,7 sayı ve 8 ribaund ortalamalarıyla dikkati çekti. Dominic Waters ise 4,42 asist ortalaması ile mücadele etti.
Pınar Karşıyaka, 9. haftada 3 Aralık Pazar günü Yeşilgiresun Belediyespor'a konuk olacak.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:47
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 4
Yorum
DadaşFb yani Ben arfayla 2 senedir görüşüyorsunuz daha ön anlaşma ön anlaşma sağlayamadınız o zaman kalsın bence
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"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 5
Yorum
Sydney Kartallari Baskan Takimi Dunya Emeklilertakimi yaptin
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Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 4
Yorum
Gslı Rıza hoca güzel insandır..Başarılı olur yada olmaz..O Türk futbolunun rızası..Ve bizim insanımız..Değerli insan yolun açık olsun..
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