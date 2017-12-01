 Pınar Karşıyaka nefes aldı – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    nefes aldı

    <a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a> nefes aldı

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde evinde Trabzonspor'u 79-78 mağlup eden , 6 haftalık galibiyet özlemini sonlandırıp düşme hattından çıkmanın sevincini yaşıyor.

    Sezona taraftarının önünde Anadolu Efes'i yenerek başlayan Kaf-Kaf, daha sonra üst üste Gaziantep Basketbol (D), Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka (D), Fenerbahçe Doğuş (D), Eskişehir Basket ve Demir İnşaat Büyükçekmece (D) boyun eğerek ligin dibine demir attı. Son yılların en kötü dönemini yaşayan Kaf-Kaf, zor da olsa Trabzonspor'u yenerek kendine geldi. , pazar günü Yeşilgiresun Belediyespor deplasmanında ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak.

    Mali sorunlar nedeniyle ligde 4 yabancıyla mücadele eden tek takım konumundaki yeşil-kırmızılılarda ABD'li pivot Jarrod Jones, Trabzonspor karşısında 23 sayı 9 ribaundla takımını ayakta tuttu. Sakatlıktan çıkan guard Dominic Waters'ın 11 sayılık katkı sağlaması da sevinç yarattı.
    Sırp Antrenör Aleksandar Trifunovic, "Psikolojik olarak zor bir maçı galip tamamladık. Çok kolay da kaybedebilirdik. İyi defans ve hızlı hücumlarla oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Defans yapmayı hatırladığımızda maç bizim elimizdeydi. Çok fazla gereksiz hata yapmamıza rağmen kazanmayı hak ettik. Bu şekilde kazanmak hoşuma gitti. Genel psikolojiyi kırmak için bu galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:13
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