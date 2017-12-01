Pınar Karşıyaka nefes aldı
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde evinde Trabzonspor'u 79-78 mağlup eden Pınar Karşıyaka, 6 haftalık galibiyet özlemini sonlandırıp düşme hattından çıkmanın sevincini yaşıyor.
Sezona taraftarının önünde Anadolu Efes'i yenerek başlayan Kaf-Kaf, daha sonra üst üste Gaziantep Basketbol (D), Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka (D), Fenerbahçe Doğuş (D), Eskişehir Basket ve Demir İnşaat Büyükçekmece (D) boyun eğerek ligin dibine demir attı. Son yılların en kötü dönemini yaşayan Kaf-Kaf, zor da olsa Trabzonspor'u yenerek kendine geldi. Pınar Karşıyaka, pazar günü Yeşilgiresun Belediyespor deplasmanında ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak.
Mali sorunlar nedeniyle ligde 4 yabancıyla mücadele eden tek takım konumundaki yeşil-kırmızılılarda ABD'li pivot Jarrod Jones, Trabzonspor karşısında 23 sayı 9 ribaundla takımını ayakta tuttu. Sakatlıktan çıkan guard Dominic Waters'ın 11 sayılık katkı sağlaması da sevinç yarattı.
Sırp Antrenör Aleksandar Trifunovic, "Psikolojik olarak zor bir maçı galip tamamladık. Çok kolay da kaybedebilirdik. İyi defans ve hızlı hücumlarla oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Defans yapmayı hatırladığımızda maç bizim elimizdeydi. Çok fazla gereksiz hata yapmamıza rağmen kazanmayı hak ettik. Bu şekilde kazanmak hoşuma gitti. Genel psikolojiyi kırmak için bu galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:13
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''Gelin de atmosfer görün!''
Toplam 7
Yorum
İMPALA İŞTE BİLİNÇLİ VE OGJEKTİF TARAFTAR TEBRİKLER
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Süper Lig'de derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
mst bjk maça 1-0 yenik başlayarak sahaya çıksın vay gs nin haline vay kartallar yüksek uçar türkiyem noktaa
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''Gelin de atmosfer görün!''
Toplam 7
Yorum
İMPALA SENİNKİ ZÜĞÜRT TESELLİSİ KARDEŞ SEN BİLE SÖYLEDİĞİNE İNANMADIN EMİNİM.BİRDE O DEDİĞİN (M.Ö) KAÇ YILINDAYDI HATIRLIYORMUSUN :)))
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