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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ligin ikinci yarısında iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündemindeki o yıldızı listesine aldı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 14:44
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Sarı kırmızılılar sezon başında yaptığı birçok transferden istediği verimi alamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Tanguy Ndombele, Tete, Hakim Ziyech, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu gibi futbolcular beklentilerin altında kalmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Bu doğrultuda yönetim, ara transfer döneminde daha sağlam adımlar atma kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Sarı kırmızılı ekibin sezon sonunda yeniden başarıya ulaşmak için önemli hamleler yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Oyuncu araştırmalarını sürdüren Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Sarı kırmızılıların çok sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Hatta yönetimin transfer hedefindeki futbolcu için İngiltere'ye gideceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün aktardığı habere göre konuyla ilgili bilgiler Ada basınından geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Galatasaray'ın, Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Jorginho'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Sarı kırmızılıların, Ndombele'nin yetersiz performansı sonrası Jorginho'yu gündemine aldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Öte yandan Cimbom'un bu transferi gerçekleştirmek için Ndombele ile olan kiralık sözleşmesini feshedeceği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

32 yaşındaki İtalyan orta sahanın; yüksek oyun zekası, istikrarı, hem hücum hem de savunmayı yönetme becerisiyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un arzuladığı profile uyduğu yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Bunun yanı sıra Jorginho'nun, EURO 2024'teki yerini garanti altına almak için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Galatasaraylı idarecilerin de Jorginho'nun transferi için Arsenal'le görüşmelere başlamasının beklendiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Ayrıca haberde sarı kırmızılı kurmayların Jorginho transferini görüşmek üzere bu hafta İngiltere'ye uçacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Jorginho bu sezon Arsenal'de 18 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan deneyimli ismin, Arsenal ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

1.78 boyundaki Jorginho kariyerinde Chelsea, Napoli, Verona ve Sambonifacese gibi takımlarda da boy göstermişti.

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