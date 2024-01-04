TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ligin ikinci yarısında iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündemindeki o yıldızı listesine aldı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Bu doğrultuda yönetim, ara transfer döneminde daha sağlam adımlar atma kararı aldı.
Sarı kırmızılı ekibin sezon sonunda yeniden başarıya ulaşmak için önemli hamleler yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Oyuncu araştırmalarını sürdüren Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılıların çok sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı.
Hatta yönetimin transfer hedefindeki futbolcu için İngiltere'ye gideceği belirtildi.
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün aktardığı habere göre konuyla ilgili bilgiler Ada basınından geldi.
İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın, Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Jorginho'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Sarı kırmızılıların, Ndombele'nin yetersiz performansı sonrası Jorginho'yu gündemine aldığı kaydedildi.
Öte yandan Cimbom'un bu transferi gerçekleştirmek için Ndombele ile olan kiralık sözleşmesini feshedeceği bildirildi.
32 yaşındaki İtalyan orta sahanın; yüksek oyun zekası, istikrarı, hem hücum hem de savunmayı yönetme becerisiyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un arzuladığı profile uyduğu yazıldı.
Bunun yanı sıra Jorginho'nun, EURO 2024'teki yerini garanti altına almak için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği aktarıldı.
Galatasaraylı idarecilerin de Jorginho'nun transferi için Arsenal'le görüşmelere başlamasının beklendiği belirtildi.
Ayrıca haberde sarı kırmızılı kurmayların Jorginho transferini görüşmek üzere bu hafta İngiltere'ye uçacağı vurgulandı.
Jorginho bu sezon Arsenal'de 18 maça çıktı.
Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan deneyimli ismin, Arsenal ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.
1.78 boyundaki Jorginho kariyerinde Chelsea, Napoli, Verona ve Sambonifacese gibi takımlarda da boy göstermişti.
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