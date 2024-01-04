TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe derken Galatasaray'a! Flaş hamle

Öte yandan Cimbom'un bu transferi gerçekleştirmek için Ndombele ile olan kiralık sözleşmesini feshedeceği bildirildi.

32 yaşındaki İtalyan orta sahanın; yüksek oyun zekası, istikrarı, hem hücum hem de savunmayı yönetme becerisiyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un arzuladığı profile uyduğu yazıldı.