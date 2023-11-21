Haberler Transfer Massimiliano Allegri'den yükselen yıldız Kenan'a şans tanıyacak

Massimiliano Allegri'den yükselen yıldız Kenan'a şans tanıyacak

Son dakika spor haberleri… İtalya basını, A Milli Takım'ın yükselen ismlerinden olan Kenan Yıldız'ın milli ara sonrasında dev maçta şans bulabileceğini yazdı. İşte detaylar…

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 15:52 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 16:11
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Massimiliano Allegri'den yükselen yıldız Kenan'a şans tanıyacak

Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği mücadelede attığı gol ve gösterdiği etkili performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İtalya basınından Tuttosport'un yaptığı habere göre Kenan Yıldız, pazar günü oynanacak Juventus - Inter maçında sahaya ilk 11'de çıkacak.

Ayrıca, İtalya basınında Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Kenan Yıldız için 10 milyon Euro teklif ettiği ancak bunun Juventus tarafından reddedildiği de yazıldı.

ALLEGRİ'NİN KENAN İÇİN PLANI VAR

Torino ekibinin, 18 yaşındaki genç yeteneğin satışını içermeyen özel bir planı olduğu vurgulanırken, Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri'ye göre Kenan Yıldız "sadece geleceğe yönelik bir yatırım değil, aynı zamanda şu anda da kullanacağı önemli bir koz" konumunda.

KİRALIK GİDİŞİNE İZİN YOK

Milli futbolcunun teknik kalitesi ve gücüyle Juventus'a şimdiden faydalı olabileceği belirtilirken, genç yıldızın ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin verilmeyecek. Bu sezon Juventus'ta 5 maçta 36 dakika süre alan Kenan Yıldız'ın yükselen performansının ardından takımda aldığı sürenin de artması bekleniyor.

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