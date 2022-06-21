Juventus'tan F.Karagümrük'e yıldız isim geliyor! Aaron Ramsey...

The Daily Record'un haberine göre Fatih Karagümrük 31 yaşındaki Galli oyuncu Aaron Ramsey transferini bitirmek üzere... Pirlo'nun orta saha oyuncusunu çok istediğini sözleşme için Juventus yetkilileri ile görüşmelerde bulunacağını yazdı.

Süper Lig'e iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fatih Karagümrük Juventus'dan Aaron Ramsey'i takibe aldı. Torino ekibi yeni sezonda Aaron Ramsey'i kadrosunda düşünmüyor. Transferde Karagümrük, Andrea Pirlo kozunu kullanarak oyuncuyu kiralamak istiyor. İtalyan çalıştırıcının Juventus ile olan bağlantısı transferin gerçekleşmesindeki en büyük etken.