Haberler Transfer Juventus'tan F.Karagümrük'e yıldız isim geliyor! Aaron Ramsey...

Juventus'tan F.Karagümrük'e yıldız isim geliyor! Aaron Ramsey...

Transfer haberi: Andrea Pirlo'yu takımın başına getiren Fatih Karagümrük, Aaren Ramsey'i kadrosuna katmak üzere... Geçtiğimiz sezonu İskoçya'da krailık geçiren Galli yıldız Juventus'un yeni sezon planlamasında yer almıyor. Pirlo'nun Juventus ile bağlantıları bu transferi bitirmeyi kolaylaştıracak...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 16:26
Juventus'tan F.Karagümrük'e yıldız isim geliyor! Aaron Ramsey...

The Daily Record'un haberine göre Fatih Karagümrük 31 yaşındaki Galli oyuncu Aaron Ramsey transferini bitirmek üzere... Pirlo'nun orta saha oyuncusunu çok istediğini sözleşme için Juventus yetkilileri ile görüşmelerde bulunacağını yazdı.

Süper Lig'e iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fatih Karagümrük Juventus'dan Aaron Ramsey'i takibe aldı. Torino ekibi yeni sezonda Aaron Ramsey'i kadrosunda düşünmüyor. Transferde Karagümrük, Andrea Pirlo kozunu kullanarak oyuncuyu kiralamak istiyor. İtalyan çalıştırıcının Juventus ile olan bağlantısı transferin gerçekleşmesindeki en büyük etken.

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