İngiltere’de Oulai takibi

İngiliz basınında Christ Oulai ile ilgili flaş bir haber göze çarptı. Premier Lig temsilcisi West Ham'ın 19 yaşındaki orta sahayı istediği vurgulandı. Haberde, Trabzonspor'un Oulai için 43.1 milyon sterlinden daha düşük bir fiyata Fildişili oyuncuyu satmaya yanaşmadığı belirtildi. 2030'a kadar sözleşmesi olan genç yıldızı Chelsea ve Manchester United'ın da izlediği bildirildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
