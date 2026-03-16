Alkışlar Ozan Tufan’a

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Bordo-mavili takımda Ozan Tufan, mücadelesi ve futboluyla beğeni topluyor. Çaykur Rizespor mücadelesinde sağ bekte yer alan Ozan, bu sezon çok yönlü futboluyla adeta joker gibi oynuyor. 75 dakika süre alan deneyimli yıldız hem savunmada hem de hücumda etkili oldu. 30 yaşındaki yıldız, 1 hücum pası, 4 hücum ortası, 5 top kazanma, 3 ikili mücadele kazanma ve 1 sahipsiz top kazanma ile oynadı.