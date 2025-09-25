CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig'de haftanın takımı Trabzonspor! Performans verileriyle öne çıktı

Süper Lig’de haftanın takımı Trabzonspor! Performans verileriyle öne çıktı

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında galibiyet alamasa da istatistikleriyle haftanın zirvesinde yer aldı. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Süper Lig’de haftanın takımı Trabzonspor! Performans verileriyle öne çıktı

Comparısonator verilerine göre bordo-mavililer, geçtiğimiz hafta oynadığı Gaziantep FK maçında hem ofansif hem defansif birçok parametrede zirvede yer aldı. Trabzonspor 23 şutla en fazla şut çeken takım, 50 set hücumu ile en çok hücum organizasyonu deneyen takım, en fazla şutla biten hücum girişi ve 259 başarılı atak organizasyonu ile haftanın zirvesinde yer aldı. Trabzonspor ayrıca yakaladığı 1.81 gol beklenti değerini sadece 1 golle tamamladı. Özellikle son vuruşlardaki etkisizlik, galibiyetin önündeki en büyük engel oldu.

SAVUNMADA SAĞLAM DURUŞ SERGİLEDİ

Bordo-mavililer, savunma parametrelerinde de dikkat çekici bir performans sergilemiş durumda. Toplamda 102 top kazanımı ile haftanın bu alanda zirvesinde yer alan Trabzonspor, 47 rakip sahada top kazanım, yüzde 63 başarılı defansif aksiyon oranı ve rakibe yalnızca 0.1 gol beklentisine de sokarak bu alanlarda zirvede yer aldı. Ancak bu kadar düşük rakip gol beklentisine rağmen kalesinde gol görülmesi ise istatistiklerin en dikkat çekici çelişkisi oldu.

