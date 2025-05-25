CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor 2-2 Reeder Samsunspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trabzonspor 2-2 Reeder Samsunspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Reeder Samsunspor'u ağırladı. Son anları nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2 eşitlik ile bitti. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 18:50 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 21:06
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor 2-2 Reeder Samsunspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 37. haftasında devam etti. Sezonu moralli kapatmak isteyen Trabzonspor, 3'üncü sıradaki yerini korumayı hedefleyen Reeder Samsunspor'u ağırladı.

İlk yarıyı konuk ekip Emre Kılınç'ın golü ile 1-0 önde kapattı.

Mücadelenin 2. yarısında 3 dakikada 3 gol kaydedildi. Bordo mavililer P. Malheiro'nun 86 ve 88. dakikalarda kaydettiği goller ile 2-1 öne geçti.

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji, 89. dakikadaki golü ile skoru eşitledi ve mücadele 2-2 eşitlik ile sonuçlandı.

Bu sonuç ile birlikte Reeder Samsunspor, 3'üncü sıradaki yerini korudu.

Beşiktaş evinde kaybetti!
G.Saray şampiyonluk kutlamaları | CANLI
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam atv ekranlarında! Yeni bölüm merakla bekleniyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti! Dolmabahçe'de kritik görüşme! İşte masadaki konular
Benfica-Sporting CP | CANLI İZLE
Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu! Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu! 21:02
Orkun Kökçü final maçında sahnede! Orkun Kökçü final maçında sahnede! 20:58
Özbek'ten Osimhen açıklaması! Özbek'ten Osimhen açıklaması! 20:02
Monaco-F.Bahçe Beko | CANLI Monaco-F.Bahçe Beko | CANLI 19:19
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 19:12
Benfica-Sporting CP | CANLI İZLE Benfica-Sporting CP | CANLI İZLE 19:08
Daha Eski
Tekke: Final oynadık ama... Tekke: Final oynadık ama... 18:42
Ole: Oynamayı hak etti! Ole: Oynamayı hak etti! 18:38
G.Saray şampiyonluk kutlamaları | CANLI G.Saray şampiyonluk kutlamaları | CANLI 18:22
Trabzon'da kazanan yok! Trabzon'da kazanan yok! 18:09
Süper Lig 37. hafta maçları | CANLI Süper Lig 37. hafta maçları | CANLI 18:06
Beşiktaş evinde kaybetti! Beşiktaş evinde kaybetti! 17:49