Trabzonspor 2-2 Reeder Samsunspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 37. haftasında devam etti. Sezonu moralli kapatmak isteyen Trabzonspor, 3'üncü sıradaki yerini korumayı hedefleyen Reeder Samsunspor'u ağırladı.

İlk yarıyı konuk ekip Emre Kılınç'ın golü ile 1-0 önde kapattı.

Mücadelenin 2. yarısında 3 dakikada 3 gol kaydedildi. Bordo mavililer P. Malheiro'nun 86 ve 88. dakikalarda kaydettiği goller ile 2-1 öne geçti.

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji, 89. dakikadaki golü ile skoru eşitledi ve mücadele 2-2 eşitlik ile sonuçlandı.

Bu sonuç ile birlikte Reeder Samsunspor, 3'üncü sıradaki yerini korudu.