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Tarihe geçmek isterim

Abdullah Avcı: Ahmet Suat Özyazıcı gibi bütün kupaları kazanmış teknik adam olarak anılmak istiyorum. Maçı kazanacağız.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Tarihe geçmek isterim

Avcı, "159 takım arasından 2 takım finalde. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 kez almış bu kupayı, eşitlemek istiyoruz. Ahmet Suat Özyazıcı gibi Trabzonspor ile bütün kupaları alan teknik direktör olarak anılmak istiyorum. Analizleri yaptık. Bireysel olarak yetenekli oyuncuları var. Bizde takım anlayışı biraz daha iyi gibi. Final oynamak çok değerli. Üslubumuzun çok karışık olduğu bu dönemde kaybedenin kazananı alkışladığı bir akşam olmasını diliyorum" dedi. Avcı şöyle devam etti: "Final oynamak herkes için değerlidir, herkes kazanıyor aslında. Kaybeden de madalya alıyor maç sonunda. Bu hafta bitince herkes transferleri konuşmaya başlayacak ve yarış devam edecek. 6 aydır gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Transferlerin yüzde 50'si bitti şu an itibarıyla. Kupayı kazandığınızda kendimizi daha cüretkar hissedebiliyorsunuz."

AVCI İLK PEŞİNDE

Bordo-mavililer, ilk olarak 10 Kasım 2020'de gelen Abdullah Avcı ile 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere müzesine 3 kupa götürdü. Avcı, bugün de kazanarak 3 kupa başarısı gösteren hoca olmak ve tarihe geçmek istiyor.

UMARIM KAZANIRIZ

Uğurcan Çakır: "Nisan ayından beri ne yaptığını bilen bir Trabzonspor var. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz. Ülkemizin büyük bir camiası. Fair-play çerçevesinde bir maç olur umarım. Mert ağabeyi çok seviyorum, EURO 2024'te kimin oynayacağının önemi yok. Futbolun konuşulduğu bir maç olmasını umuyorum. Bu sene özelinde üçüncülük ve kupa hedefimiz vardı. İnşallah kupayı kazanan taraf biz oluruz."

TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLU

Bordo-mavililer, Türkiye Kupası serüvenine bu sezon dördüncü turdan başladı. Çorum FK'yı ve beşinci turda Manisa FK'yı 3-1'lık skorlarla geçen Karadeniz temsilcisi, son 16 turunda Gençlerbirliği'ni 2-1, çeyrek finalde ise Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Yarı finalde de ilk müsabakada Fatih Karagümrük'ü 3-2'yle geçen bordo-mavili takım, rövanşı da 4-0 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı

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