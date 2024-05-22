Hücum motorları pusuda

Beşıktaş ile oynanacak kupa finalinde Trabzonspor'u sahaya çıkacağı ilk 11 büyük oranda netleşti. Savunma dörtlüsü Meunier- Denswil-Mendy-Eren şeklinde. Orta sahanın merkezinde Berat-Umut Güneş- Bardhi üçlüsünün oynaması bekleniyor. Hücumda ise Trezeguet, Vişça ve Onuachu yer alacak. Derbide tüm gözler bu üçlüde olacak. Son haftalarda yüksek formuyla dikkat çeken Onuachu ile Vişça'nın yanı sıra Trezeguet de sakatlığını atlattı. Mısırlı sol kanat göreve hazır. Onuachu bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 16 gol atarken, 4 de asist yaptı. Vişça 42 karşılaşmada tam 17 kez gol pası verirken, 6 kez ağları havalandırdı. Trezeguet ise 26 mücadelede 11 gol, 5 asistlik katkıya sahip. Müthiş üçlü, toplamda 33 gol, 26 asistlik performans ortaya koydu.

İSTANBUL'DA COŞUYOR

Başakşehir ile verdiği üçüncülük yarışını kazanan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı maçlarda başarılı performans sergiledi. Avcı'nın 2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavililer bugüne dek İstanbul temsilcileriyle dış sahada 22 maça çıktı. 14 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 4 kez yenildi. Karadeniz devi bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 8 lig maçının beşini kazandı. 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

FİNAL ÖNCESİ BÜYÜK ŞOV

Türkiye Kupası finali için TFF büyük bir organizasyona imza atıyor. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi öncesi başlayacak büyük şov nefes kesecek. Saat 18.45'te DJ Faruk Sabancı'nın müzik ziyafetiyle start alacak eğlence, 19.15'te Sefo konseri ile devam edecek. 20.27'de saha içinde dev bayraklarla başlayacak seromoni, Norm Ender / Parla Performans ile devam edecek.

BU KULVARDA SİFTAH İSTİYOR

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçlarda 27 Ocak 2021'de şampiyon Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı kazandı. Fırtına, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bu kulvarda şampiyonluk yaşayacak.

BİRİ 10, BİRİ 9 KEZ ALDI

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 62. Türkiye Kupası finalinde yarın İstanbul'da karşılalaşacak. Bugüne kadar siyah-beyazlılar 10, Fırtına ise 9 kez kupayı müzesine götürdü. İki takım 33 yıl sonra finalde kozlarını paylaşacak.