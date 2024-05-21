Kupada da gol silahı

Kupada 3 maçta 161 dakika forma giyerek 1 gol atan Nijeryalı, takımın Ziraat Türkiye Kupası finali hedefi öncesinde de kilit isimlerden biri haline geldi. 2.01 boyundaki yıldız, ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Fırtına'nın ilk golünü kaydetmişti. İkinci yarıdaki derbide ise Afrika Kupası nedeniyle forma giyememişti.

SÖRLOTH'U SOLLADI

Paul Onuachu, maç başına gol ortalamasında ise Alexander Sörloth'u yakaladı. Sörloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig maçında 24 kez fileleri sarsarak gol kralı olurken, maç başına 0.70, Onuachu ise 21 maçta 15 gol ile 0.71 ortalama elde etti.

28 PUANLIK KATKI

Fırtına, Onuachu'nun gol attığı 11 maçta 9 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 64 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Nijeryalı oyuncunun fileleri sarstığı karşılaşmalarda 28 puan aldı. Bu periyotta Beşiktaş 3-0, Pendik, Konya (2 gol) ve Samsun 2-1, F.Bahçe 3-2, İstanbul 3-0 (hükmen), Gaziantep FK (3 gol) 4-2, İstanbul (2 gol) 3-0, Başakşehir 1-0 galibiyetleri alındı. Hatay'a 3-2 baydebilirken, Sivas mücadelesi ise 3-3 tamamlandı.