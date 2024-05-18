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Başakşehir - Trabzonspor maçı | CANLI İZLE (Başakşehir - Trabzonspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 18:48 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 19:02
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Başakşehir - Trabzonspor maçı | CANLI İZLE (Başakşehir - Trabzonspor canlı anlatım)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.

Başakşehir - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Trabzonspor maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Ömer Ali, Onur, Deniz, Kemen, Berkay, Davidson, Piatek

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu

5 OYUNCU SINIRDA

Fırtına'da Başakşehir maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Mendy, Uğurcan, Bardhi, Onuachu ve Baniya bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki Ankaragücü karşılaşmasında görev alamayacaklar.

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