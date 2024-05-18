Başakşehir - Trabzonspor maçı | CANLI İZLE (Başakşehir - Trabzonspor canlı anlatım)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.
Başakşehir - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Trabzonspor maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ Başakşehir:
Başakşehir:Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Ömer Ali, Onur, Deniz, Kemen, Berkay, Davidson, Piatek
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu
5 OYUNCU SINIRDA
Fırtına'da Başakşehir maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Mendy, Uğurcan, Bardhi, Onuachu ve Baniya bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki Ankaragücü karşılaşmasında görev alamayacaklar.