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İskoçya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. İskoçya ile İsviçre kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İskoçya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 10:59
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İskoçya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

İskoçya - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İskoçya ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İskoçya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İskoçya - İsviçre maçı 19 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İskoçya - İsviçre maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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